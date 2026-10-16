Một con trăn khổng lồ xuất hiện với chiếc bụng phình to, lực lượng chức năng đến kiểm tra, sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Con trăn khổng lồ xuất hiện với phần bụng phình to bất thường

Ngày 15/10/2026, lực lượng chức năng tại tỉnh Suphan Buri, Thái Lan tiếp nhận thông tin về một con trăn lớn xuất hiện tại làng số 9, xã Wang Yao, huyện Dan Chang.

Theo thông tin ban đầu, con vật được phát hiện sau khi dê của một hộ dân trong khu vực bị tấn công. Đáng chú ý, phần bụng con trăn phình to rõ rệt, khiến người dân lo ngại và liên hệ cơ quan chức năng để đề nghị hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống vật nuôi tỉnh Suphan Buri đã liên hệ với nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei, đề nghị phối hợp kiểm tra và xử lý tình huống.

Khi đến hiện trường, lực lượng chuyên trách phát hiện con trăn có kích thước lớn, phần giữa cơ thể phình lên bất thường.

Con trăn bụng to bất thường - Ảnh: Khaosod

Qua kiểm tra, các nhân viên xác định con vật vừa nuốt trọn một con dê của người dân. Đây chính là nguyên nhân khiến phần bụng của nó trở nên to hơn bình thường. Không chỉ vậy, quá trình kiểm tra khu vực xung quanh còn ghi nhận tổng cộng 3 con dê đã chết.

Thông tin về sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kích thước của con trăn và khả năng nuốt trọn con mồi tương đối lớn.

Lực lượng chức năng xử lý con trăn, đưa trở lại môi trường tự nhiên

Sau khi kiểm tra hiện trường và đánh giá tình huống, nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei tiến hành xử lý con trăn theo chuyên môn. Thay vì tiêu diệt con vật, lực lượng chức năng đưa nó rời khỏi khu vực sinh sống của người dân và thả trở lại môi trường tự nhiên.

Trăn là loài bò sát săn mồi bằng cách siết chặt con mồi rồi nuốt nguyên con. Nhờ cấu tạo hàm và các mô liên kết có khả năng giãn rộng, chúng có thể nuốt những con mồi lớn hơn nhiều so với kích thước phần đầu.

Sau khi ăn một con mồi lớn, phần bụng trăn có thể phình lên đáng kể. Quá trình tiêu hóa thường diễn ra trong nhiều ngày, tùy thuộc kích thước con mồi và điều kiện môi trường.

Tuy nhiên, việc trăn lớn xuất hiện gần khu dân cư, đặc biệt tại những nơi có gia súc, gia cầm, có thể gây thiệt hại cho người chăn nuôi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dân tự ý tiếp cận.

Sau vụ việc tại Suphan Buri, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự tìm cách bắt giữ hoặc xử lý động vật hoang dã khi chưa có chuyên môn.

Khi phát hiện những con vật có khả năng gây nguy hiểm xuất hiện gần nhà, người dân nên giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chuyên trách để được hỗ trợ.

Việc xử lý đúng cách không chỉ bảo đảm an toàn cho cộng đồng mà còn góp phần bảo vệ động vật hoang dã và hạn chế xung đột giữa con người với thiên nhiên.