Một con chó mắc vi-rút dại cắn 9 người ở Vĩnh Long

Một con chó vô chủ đã tấn công 9 người. Ảnh minh họa

Ngày 8/11, tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long) cho biết đơn vị vừa có báo cáo về vụ một con chó dại tấn công 9 người tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận, từ ngày 30/10 - 2/11, có 9 người dân địa phương bị một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công, cắn. Con chó này cũng cắn một con chó khác. Người dân phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ con chó đã cắn 9 người này. Đến chiều 2/11, con chó chết. Gia đình các trường hợp bị chó cắn được hướng dẫn đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ con chó chết cho thấy mắc vi-rút dại (Rabies virus).

Hiện cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị với 8 người bị con chó trên cắn, một người còn lại chính quyền địa phương đang vận động phối hợp phòng, trị bệnh dại.

Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát thông báo tới người dân theo dõi sức khỏe đàn chó, mèo nuôi. Trường hợp phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường cần khai báo ngay với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng để kịp thời xử lý.