Một con chó mắc bệnh dại cắn 9 người ở Vĩnh Long

Chiều 8.11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chuyên môn vừa xác định con chó đã cắn 9 người ở xã Giao Long có kết quả xét nghiệm phát hiện vi rút dại (Rabies virus).

Ngành chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long về trường hợp có 8 người dân đã đến cơ sở tiêm ngừa phòng bệnh dại, với lý do bị 1 con chó vô chủ có biểu hiện nghi dại cắn tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay lập tức, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X, cùng các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương xác minh vụ việc người dân bị con chó vô chủ cắn.

Qua điều tra dịch tễ từ ngày 30.10 đến ngày 2.11, tại ấp Phú Thành ghi nhận 1 con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ, bất thường, tấn công, cắn 9 người dân và cắn 1 con chó khác. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ con chó này. Tuy nhiên, đến chiều 2.11 thì con chó trên đã chết.

Cùng ngày, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm của con chó vừa chết, gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II để xét nghiệm bệnh dại. Ngày 4.11, kết quả xét nghiệm phát hiện vi rút dại (Rabies virus).

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh.

Ngành chức năng tiến hành tiêu hủy con chó đã chết; đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo ở xã Giao Long. Đề nghị người dân khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường thì báo ngay với địa phương, cùng lực lượng chăn nuôi và thú y biết để xử lý.

Cùng với đó, hướng dẫn các gia đình có người bị con chó trên cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị. Đến nay, cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại cho 8 người bị con chó cắn; trường hợp còn lại đang được chính quyền địa phương vận động tiêm ngừa.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long Trương Tấn Liêm cho hay, đang tiếp tục phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát bệnh dại, hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Song song đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại trên chó, mèo ở xã Giao Long nhằm kịp thời phát hiện, khống chế không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh dại bằng nhiều hình thức, để người dân biết mối nguy hiểm nhằm chủ động thực hiện phương án phòng ngừa hiệu quả.

Nhiều hộ nuôi chó, mèo nhỏ lẻ, không khai báo đã gây khó khăn cho ngành chuyên môn trong việc tiêm phòng bệnh dại. Ảnh minh họa

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có khoảng 333.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Bà con vẫn còn áp dụng tập quán thả rông rất phổ biến, nhiều hộ chưa khai báo việc nuôi chó, mèo…

Năm 2025, Vĩnh Long không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh dại có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại khi ghi nhận 6 trường hợp tử vong; đồng thời phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật.

Hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo; đồng thời tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các quy định pháp luật liên quan để cộng đồng cùng tăng cường phòng, chống bệnh dại.