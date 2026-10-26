Một cơ sở sản xuất chả ở phường Đông Hà bị phát hiện sử dụng hàn the trong chế biến

Cụ thể, quá trình phối hợp kiểm tra liên ngành với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tại hộ sản xuất, kinh doanh các loại chả của bà N.T.T. (SN 1977) tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có sử dụng hàn the trong sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 4,7kg chả được sản xuất có sử dụng hàn the tại hộ kinh doanh của bà N.T.T. - Ảnh: L.T

Đây là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tiến hành kiểm tra, các đơn vị chức năng phát hiện 3,8kg chả heo và 900g chả quết được sản xuất có sử dụng hàn the với mục đích bảo quản, kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ toàn bộ 4,7kg chả nói trên để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Đông Hà, việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành quy định về sử dụng phụ gia, nguyên liệu trong chế biến, tuyệt đối không sử dụng chất cấm vì mục đích lợi nhuận; đồng thời, người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.