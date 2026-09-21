Một cổ phiếu hệ sinh thái An Phát tăng trần, lên đỉnh 4 năm

Trong phiên giao dịch sáng 21/9, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) cùng diễn biến tích cực, trong đó HII là mã tăng mạnh nhất.

Diễn biến giá cổ phiếu trong hệ sinh thái An Phát từ đầu năm cho đến nay. (Nguồn: TradingView).

Tại 11h, cổ phiếu APH giao dịch ở mức 7.300 đồng/cổ phiếu, tăng 5,64%, qua đó đưa vốn hóa lên 1.780 tỷ đồng. Thanh khoản đạt hơn 850.000 đơn vị. Đây cũng là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của APH.

Cùng thời điểm, cổ phiếu HII tăng hết biên độ lên 11.300 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá cao nhất của mã này kể từ giữa tháng 4/2022 đến nay. Tuy nhiên, so với vùng đỉnh lịch sử, thị giá HII hiện vẫn thấp hơn gần 30%.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 7/9 đến 10/9, HII có bốn phiên tăng giá liên tiếp, trong đó có hai phiên tăng trần.

HII là một thành viên trong hệ sinh thái An Phát, cùng với CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) và CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA). Theo báo cáo thường niên năm 2025, AAA là cổ đông lớn duy nhất của HII, nắm giữ 45,1% vốn điều lệ.

Với AAA, tại lúc 11h, cổ phiếu này giao dịch ở mức 7.490 đồng/cổ phiếu, tăng 7,15%, với thanh khoản gần 1,4 triệu đơn vị. Vốn hóa của AAA đạt 2.965 tỷ đồng. Đây là công ty con do An Phát Holdings sở hữu trực tiếp với tỷ lệ 50,23% vốn.

Cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHH) tăng 2,17% lên 9.890 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản của mã này thấp hơn đáng kể so với các cổ phiếu còn lại, với khoảng 5.900 đơn vị được giao dịch. Vốn hóa NHH đạt khoảng 1.115 tỷ đồng. An Phát Holdings hiện sở hữu 68,6% vốn doanh nghiệp.