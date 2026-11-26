Trong khi sóng giảm điểm của thị trường đang lan rộng trên toàn thị trường thì cổ phiếu TNC của CTCP Cao su Thống Nhất diễn biến trái chiều. Chỉ trong vòng một tuần giao dịch, cổ phiếu này đã ghi nhận tới bốn phiên tăng điểm kịch trần.

Phiên hôm nay, ngày 26/11, chỉ số VN-Index chịu nhiều áp lực, giảm sâu hơn 57 điểm, tuy nhiên cổ phiếu TNC vẫn tăng trần gần 7% chạm mốc 34.850 điểm. Chiều dư bán cháy bảng ngay từ đầu phiên sáng.

Như vậy, tính trong một tuần vừa qua, thị giá cổ phiếu Cao su Thống Nhất đã tăng gần 30%, trong khi Vn-Index mất khoảng 3,9%. Diễn biến ngược dòng của TNC cho thấy sự ưa chuộng của dòng tiền dành cho cổ phiếu cao su này.

TNC còn được biết đến cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao trên sàn chứng khoán. Đối với cổ tức năm 2025, TNC đã trả bằng tiền với tỷ lệ 20%, tức 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng và đã thanh toán vào ngày 9/11 vừa qua. Năm 2024, tỷ lệ này là 16%, tương đương 1 cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 1.600 đồng.

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Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông của TNC, Nhà nước đang nắm 51% vốn điều lệ. Theo đó, cổ đông tổ chức chiếm tổng cộng 86,13% cổ phần tại đây, trong khi đó ban lãnh đạo chỉ có 1,62% và cổ đông nước ngoài là 0,55%. Trung bình mỗi phiên trong tuần qua, TNC chỉ ghi nhận khoảng hơn 700 cổ phiếu được khớp lệnh, lượng cổ phiếu giao dịch tương đối ít trong bối cảnh cơ cấu cổ đông khá cô đặc.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Cao su Thống Nhất đang chuẩn bị cho đại hội cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra vào vào 15/01/2027 với nhiều nội dung cần thông qua, trong đó có bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031).

Trước đó, 12/11, công ty đã tiếp nhận Quyết định của UBND TP.HCM về việc thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty. Theo đó, UBND TP.HCM cử ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, làm Người đại diện quản lý 51% vốn điều lệ của Nhà nước tại công ty, thay thế ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường. Thời hạn đại diện vốn được tính theo nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị. Đồng thời, ông Lâm cũng được giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cho nhiệm kỳ này.

Được thành lập vào năm 1991, Công ty Cao su Thống Nhất, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa vào năm 2005 và niêm yết trên sàn HOSE ngày 22/08/2007. Lĩnh vực cốt lõi của TNC là trồng trọt, khai thác, chế biến mủ cao su và sơ chế gỗ cao su. Hiện công ty đang quản lý tổng diện tích hơn 1.920 ha cao su và sở hữu 2 nhà máy chế biến cao su.

Để tận dụng tối đa quỹ đất và gia tăng hiệu quả kinh tế, công ty còn kết hợp trồng xen canh nhiều loại cây ngắn ngày như chuối, mít và mì.

Theo dự báo từ MBS, ngành cao su sẽ đón nhận cú hích lợi nhuận ngoạn mục trong năm 2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lên tới 92% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi giá mủ cao su neo ở mức cao cùng nguồn thu đột biến từ tiền đền bù đất.

Bước sang năm 2027, dù lợi nhuận ròng toàn ngành dự kiến điều chỉnh nhẹ 3% do khoản thu bất thường từ đền bù đất hạ nhiệt nhưng nội lực cốt lõi của các doanh nghiệp cao su vẫn duy trì phong độ ấn tượng. MBS dự đoán,hai mảng hoạt động chính là khai thác mủ cao su và thanh lý gỗ tiếp tục tăng trưởng bền vững, có thể đạt lần lượt ở mức 6% và 4%, khẳng định khả năng tạo dòng tiền ổn định và ít phụ thuộc vào các yếu tố đột biến ngắn hạn.