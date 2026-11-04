Một cổ đông Nhà nước muốn bán sạch cổ phiếu Eximbank

Cụ thể, HFIC đăng ký bán toàn bộ 8,49 triệu cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, tương đương 0,45% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo đánh giá của HFIC, trong 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 7/10, cổ phiếu EIB dao động trong khoảng 16.000-21.450 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch trong giai đoạn này đạt 892,9 triệu đơn vị, tương ứng bình quân gần 9,9 triệu cổ phiếu mỗi phiên.

Với số lượng chuyển nhượng hơn 8,48 triệu cổ phiếu và giá khởi điểm 17.393 đồng/cổ phiếu, HFIC dự kiến thu về khoảng gần 148 tỷ đồng nếu thương vụ hoàn tất theo mức giá này.

Lý giải quyết định thoái vốn, HFIC cho biết trong bối cảnh nhân sự cấp cao tại Eximbank liên tục có biến động, việc tiếp tục duy trì khoản đầu tư có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác quản lý hiệu quả vốn.

Vì vậy, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần EIB sẽ giúp HFIC thu hồi nguồn vốn đã đầu tư, tạo thêm nguồn lực để cơ cấu lại danh mục và phân bổ vốn vào các hoạt động đầu tư khác phù hợp với định hướng, kế hoạch của doanh nghiệp.

HFIC hiện nắm giữ 0,45% vốn điều lệ Eximbank. Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại ngân hàng không tham gia HĐQT, Ban kiểm soát cũng như bộ máy quản lý, điều hành. Do đó, theo HFIC, việc thoái toàn bộ khoản đầu tư này không ảnh hưởng đến hoạt động của Eximbank hay quyền lợi của các cổ đông khác.

Về chính sách cổ tức, HFIC cho biết trong giai đoạn 2007-2014, bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank còn duy trì chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ bình quân 9,29%/năm.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2022, ngân hàng không chia cổ tức do khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố vào năm 2014, liên quan đến việc điều chỉnh lợi nhuận các năm 2010-2013. Đến cuối năm 2017, Eximbank đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế này.

Sau giai đoạn gián đoạn, năm 2023, ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 38%, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giai đoạn 2017-2022. Năm 2024, cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3% và cổ phiếu tỷ lệ 7%. Trong hai năm 2025 và 2026, Eximbank không thực hiện chia cổ tức.

HFIC có tiền thân là Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP.HCM (HIFU), hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào Eximbank từ năm 2006, với giá trị vốn đầu tư ban đầu theo mệnh giá là 12,15 tỷ đồng, tương ứng giá vốn khoảng 10.312 đồng/cổ phiếu.