Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo cập nhật này, Principal Global Investors, LLC - tổ chức từng nắm hơn 51,4 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 1% đã thoái toàn bộ vốn tại ACB.

Trước đó, nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Âu Lạc đã liên tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu chỉ trong thời gian ngắn. Theo công bố hồi tháng 6, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 12/6. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,6 triệu đơn vị lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 2,64% lên 2,95% vốn điều lệ ngân hàng.

Cùng với phần sở hữu của các cá nhân có liên quan, tổng lượng cổ phiếu ACB do nhóm Âu Lạc nắm giữ hiện đạt gần 492,7 triệu đơn vị, tương đương 9,59% vốn điều lệ. So với thời điểm cuối tháng 3, khi nhóm này lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của ACB với tỷ lệ sở hữu 5,01%, quy mô nắm giữ đã tăng thêm hơn 235 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III ACB ghi nhận lợi nhuận đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ nâng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026.

Trong cơ cấu lợi nhuận, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Đối với nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III/2026, cho vay khách hàng của ACB đạt 765.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với đầu năm, động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Tổng huy động đạt hơn 807.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt hơn 596.000 tỷ đồng, tăng 3,4% trong riêng quý III.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/11, cổ phiếu ACB dừng ở mức 20.450 đồng/cp, giảm 3,71% so với đầu năm.

Nguồn: TradingView