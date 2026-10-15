Một cổ đông lớn của Tập đoàn Bệnh viện TNH bán hết cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu TNH trên HOSE.

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH-HOSE) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Hoàng Tuyên - thành viên HĐQT cho biết đã bán xong 5,31 triệu cổ phiếu TNH, từ ngày 11/9 đến ngày 8/10/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Qua đó, giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.

Được biết vào ngày 20/42026, ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ HĐQT TNH, ông Tuyên cho biết ông đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty trong thời gian 14 năm, kể từ năm 2012 đến nay.

Trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Tuyên đã cùng Tổng Giám đốc Lê Xuân Tân, cùng các cổ đông sáng lập, các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ cùng nhau gây dựng và phát triển Công ty từ một Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trở thành một Tập đoàn y tế tư nhân như hiện tại.

Hiện nay, Tập đoàn Bệnh viện TNH đang đứng trước nhiều định hướng mới, mục tiêu mới và yêu cầu mới trong quản trị, vận hành và mở rộng quy mô. Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn, năng lực thích ứng cao hơn và những đột phá quyết liệt hơn để tạo ra động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Với mong muốn đưa TNH trở thành một Tập đoàn y tế tư nhân lớn mạnh hơn nữa; ông Tuyên xin từ nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận, có tiềm năng tiếp quản trọng trách quản lý công ty; hướng tới một bộ máy quản trị, điều hành năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn cho TNH.

Tuy nhiên, ông Tuyên cho biết vẫn tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 nhưng chỉ tập trung vào vai trò cố vấn chiến lược, định hướng công tác quản trị cấp cao và không đảm nhiệm công tác quản lý điều hành trực tiếp.

Đến ngày 18/7-5/8, ông Tuyên đăng ký chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 9,6 triệu cổ phiếu, chiếm 6,67% xuống còn hơn 4,6 triệu cổ phiếu, chiếm 3,2% và không còn là cổ đông lớn.

Sau đó, vào tháng 10/2025, TNH đã phân phối 21.618.673 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 100:15. Theo đó, số lượng cổ phiếu ông Tuyên nắm giữ đã tăng lên 5,31 triệu cổ phiếu, chiếm 3,2% như trước khi được bán hết.

Về kết quả kinh doanh, TNH ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tăng 28% đạt 276,072 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 36% xuống 2,966 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 34% là -70,965 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế -70,604 tỷ và lợi nhuận sau thuế -71,051 tỷ đồng (cùng kỳ âm 54,084 tỷ đồng), tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ TNH, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của toàn Tập đoàn đạt 276.072 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 6 tháng đầu năm 2025 nhờ góp tích cực từ doanh thu của Bệnh viện TNH Việt Yên và doanh thu của Công ty Dược. Trong đó Bệnh viện TNH Việt Yên có mức tăng trưởng mạnh 96% so với cùng kỳ (từ 20,3 tỷ lên 39,7 tỷ). Công ty Dược đã đóng góp 25,4 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện TNH Phổ Yên tăng lần lượt là 7% và 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận mức lỗ 71 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí nhân sự trước giai đoạn đi vào hoạt động của Bệnh viện TNH Lạng Sơn và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, song giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng 29%. Chi phí tài chính tăng 34% chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao từ dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn.

Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn do Công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn - công ty con của TNH là chủ đầu tư được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh ngày 01/7/2026, chính thức vận hành ngày 15/7/2026 nên chưa phát sinh doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2026. Dù chưa ghi nhận doanh thu nhưng công ty vẫn phải duy trì bộ máy nhân sự nên phát sinh chi phí tiền lương và các khoản liên quan bảo đảm bệnh viện có đủ điều kiện hoạt động.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 74% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18%, chủ yếu do trong kỳ, Tập đoàn tuyển dụng bổ sung nhân lực đảm bảo phù hợp quy mô nâng giường cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và để đáp ứng điều kiện đưa dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn đi vào hoạt động nên chi vận hành tăng so với cùng kỳ.