Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin cập nhật về các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, Principal Global Investors, LLC, một tổ chức đầu tư nước ngoài, đã không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại ngân hàng.

Theo danh sách được ACB công bố ngày 11/11/2026, số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Principal Global Investors, LLC đã giảm về 0, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%. Số cổ phiếu do người có liên quan của tổ chức này nắm giữ cũng được ghi nhận bằng 0.

Trước đó, tại danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được ACB công bố ngày 12/6/2026, Principal Global Investors, LLC vẫn nắm giữ gần 51,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,002% vốn điều lệ ngân hàng. Tổ chức này không ghi nhận cổ phần sở hữu của người có liên quan.

Như vậy, đối chiếu hai lần công bố thông tin, lượng cổ phiếu ACB do Principal Global Investors, LLC nắm giữ đã giảm gần 51,5 triệu đơn vị, tương đương toàn bộ số cổ phần được ghi nhận tại thời điểm tháng 6/2026. Sự thay đổi sở hữu này diễn ra trong khoảng 5 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 11/2026.

Bên cạnh sự thay đổi của cổ đông ngoại, cơ cấu cổ đông ACB trong năm 2026 cũng có sự biến động lớn liên quan đến nhóm nhà đầu tư CTCP Âu Lạc, do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT.

Nhóm cổ đông này lần đầu trở thành cổ đông lớn tại ACB vào ngày 26/3/2026, với hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,01% vốn điều lệ ngân hàng.

Sau đó, các thành viên trong nhóm liên tục thực hiện giao dịch mua vào. Đầu tháng 5, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái bà Ngô Thị Thuý - mua thêm hơn 8,35 triệu cổ phiếu ACB. Đến ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy tiếp tục mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu.

Đầu tháng 6, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, con trai bà Ngô Thị Thuý, cũng mua thêm gần 1,96 triệu cổ phiếu ACB. Chưa dừng lại ở đó, ngày 12/6, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny tiếp tục mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB.

Tính cả những người có liên quan, nhóm cổ đông Âu Lạc khi đó sở hữu gần 492,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 9,59% vốn điều lệ. So với thời điểm cuối tháng 3, lượng cổ phần của nhóm này đã tăng thêm hơn 235 triệu đơn vị chỉ sau chưa đầy 3 tháng.

Bên cạnh nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, ACB còn có nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy. Theo dữ liệu công bố đến ngày 13/2/2026, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Huy nắm khoảng 651,5 triệu cổ phiếu, tương đương 12,68% vốn điều lệ ngân hàng.