Một chuỗi trà sữa có 600 cửa hàng tại Việt Nam nợ thuế gấp đôi vốn chủ sở hữu

Ảnh: Hồng Trà Ngô Gia

Thuế cơ sở 18 thuộc Thuế TP HCM gần đây đã công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tính đến hết ngày 31/7. Trong đó, Công ty TNHH Hồng trà Ngô Gia đứng thứ 6 trong nhóm 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất, tính tới thời điểm thông báo là 20,18 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Hồng trà Ngô Gia thành lập ngày 16/11/2018, trụ sở chính tại địa chỉ tại 330A/13 An Phú Tây - Hưng Long, Ấp 35, Xã Bình Chánh, TP HCM.

Công ty có hai người đại diện pháp luật gồm Phó giám đốc Vương Cẩm Văn và Giám đốc Nguyễn Thị Bích Thủy, đều mang quốc tịch Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đồng thời là chủ doanh nghiệp.

Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tháng 3/2022, công ty thực hiện nâng vốn lên 10 tỷ đồng, 100% đến từ nguồn vốn tư nhân.

Theo website chính thức của thương hiệu, Hồng Trà Ngô Gia khởi nguồn từ năm 1951 tại Đài Loan (Trung Quốc) – cái nôi nền của văn hóa trà châu Á. Năm 2019, thương hiệu chính thức gia nhập Việt Nam, bắt đầu hành trình đưa hương vị trà chuẩn mộc đến gần hơn với người yêu trà.

Tính đến năm 2026, Hồng Trà Ngô Gia đã mở rộng mạng lưới với hơn 600 cửa hàng nhượng quyền trên khắp Việt Nam.

Ngoài phát triển chuỗi cửa hàng nhượng quyền, thương hiệu còn xây dựng mô hình xe đẩy trà tiện lợi, giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà vẫn giữ được hương vị trà Đài Loan đặc trưng. Ngoài ra, thương hiệu này cũng đã có mặt trên các nền tảng đặt đồ ăn online như Grabfood, Shopee Food...

Theo nền tảng quản lý bán hàng Sapo, để mở một cửa hàng Hồng Trà Ngô Gia, bên nhận nhượng quyền cần chuẩn bị tổng chi phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, 110 triệu đồng là phí nhượng quyền thương hiệu, bao gồm đào tạo về quy trình vận hành, công thức, kỹ năng bán hàng và các quy chuẩn thiết kế thương hiệu.

Khoảng 100 triệu đồng được dành cho trang thiết bị cơ bản như máy pha trà, máy dập nắp, bình ủ, tủ lạnh, kệ quầy, ly, muỗng và phần mềm quản lý. Bên nhận quyền cũng phải ký quỹ 20 triệu đồng, khoản tiền này được hoàn trả khi kết thúc hợp đồng nếu không vi phạm các điều khoản.

Phần chi phí mặt bằng và các khoản liên quan được tạm tính khoảng 200 triệu đồng, gồm tiền thuê, trang trí, sửa chữa, điện nước và đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, bên nhận nhượng quyền cũng cần chi khoảng 50 triệu đồng cho quảng cáo, truyền thông khai trương và xây dựng nhận diện ban đầu; 20 triệu đồng còn lại dành cho đơn hàng đầu tiên, gồm nguyên liệu, bao bì và các vật tư tiêu hao.