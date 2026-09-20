Một chuỗi cửa hàng kim cương lớn ở TP.HCM mở cửa trở lại

Cashion kinh doanh trở lại sau 2 tháng đóng cửa. Ảnh: Cashion.

CTCP Cashion, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng kim cương, trang sức, đồng hồ và hàng hiệu cùng tên, thông báo hoạt động trở lại sau 2 tháng tạm ngừng kinh doanh để tái cấu trúc.

Trước đó, ngày 19/7, Cashion cho biết những biến động lớn trên thị trường khiến doanh nghiệp không còn đủ điều kiện duy trì mô hình hoạt động hiện tại và cần tạm đóng cửa trong 2 tháng.

Thời điểm này, nhiều thương hiệu kim cương tại TP.HCM cũng lần lượt đóng cửa hoặc thay đổi chính sách thu mua khi khách hàng đồng loạt tìm cách bán lại sản phẩm.

Cùng với việc mở cửa trở lại, Cashion công bố chính sách thu mua mới, chia khách hàng thành hai nhóm theo thời điểm phát sinh hóa đơn.

Với sản phẩm có hóa đơn trước ngày 19/7, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua hàng. Tuy nhiên, khoản tiền thu mua sẽ được thanh toán thành 5 đợt trong vòng 120 ngày, với tổng giá trị bằng 100% khoản tiền đã được xác nhận trong hồ sơ giao dịch.

Với hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7, Cashion sẽ xem xét thu mua hoặc đổi sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Sau khi kiểm tra, doanh nghiệp thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc trước khi giao dịch.

Địa điểm giao dịch được Cashion thông báo tại tòa nhà Vincom Cộng Hòa, TP.HCM, trong khung giờ 10-18h từ thứ 2 đến thứ 7.

Cashion trở lại thị trường trong bối cảnh hoạt động kinh doanh kim cương tại Việt Nam trải qua nhiều biến động trong thời gian gần đây.

Từ giữa năm, một số doanh nghiệp kinh doanh kim cương, trang sức đã tạm đóng cửa hoặc điều chỉnh hoạt động thu mua. Thị trường cũng chịu tác động từ những tranh luận liên quan đến nguồn gốc, chất lượng và giấy kiểm định kim cương, khiến nhu cầu bán lại sản phẩm tăng lên.

Cùng thời gian này, cơ quan chức năng điều tra một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương và khởi tố nhiều bị can. Vụ việc góp phần khiến vấn đề nguồn gốc và kiểm định kim cương được thị trường quan tâm hơn.

Cashion được thành lập tháng 2/2025 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Thương hiệu này có cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở khoảng 10 thành phố.

Cashion có cổ đông sáng lập là CTCP Người Bạn Vàng, doanh nghiệp từng được PNJ sở hữu 19,9% vốn. Tuy nhiên, PNJ cho biết đã thoái toàn bộ khoản đầu tư tại Người Bạn Vàng và khẳng định Cashion hiện không phải công ty con, công ty liên kết, đối tác hay doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái PNJ.