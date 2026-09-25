Một chi tiết từng xuất hiện ở World Cup sẽ có trên áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup

Sau trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Lào và ĐT Brunei, hình ảnh thực tế trên áo thi đấu đã hé lộ khá rõ cặp patch được sử dụng tại giải đấu. Thay vì tông xanh navy như một số hình ảnh dự đoán trước đó, patch của FIFA ASEAN Cup có nền trắng chủ đạo.

Đáng chú ý nhất là chiếc patch Football Unites the World (tạm dịch: Bóng đá gắn kết thế giới) được đặt ở tay trái. Theo đó, đây chính là thiết kế từng xuất hiện trong trận Chung kết FIFA World Cup 2026 giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Argentina.

Patch áo thi đấu của FIFA ASEAN Cup 2026 giống với patch áo đấu trận chung kết FIFA World Cup 2026. (Ảnh: Chuyện áo đấu)

Điều này tạo nên một điểm giao khá thú vị giữa giải đấu cấp khu vực đầu tiên do FIFA tổ chức và sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Football Unites the World cũng là thông điệp gắn với các chiến dịch của FIFA, nhấn mạnh vai trò của bóng đá trong việc kết nối cộng đồng.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 26/9, khi chạm trán Philippines tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Đây là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu mới do FIFA tổ chức.

Theo lịch thi đấu, sau Philippines, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 ở bảng B Division 1. Vì vậy, trận đấu với Philippines không chỉ đánh dấu màn ra mắt của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, mà còn là thời điểm người hâm mộ lần đầu được chứng kiến những chiếc áo đấu của ĐT Việt Nam mang bộ patch chính thức của giải - trùng với patch của FIFA World Cup.

ĐT Việt Nam tập luyện tại Indonesia. (Ảnh: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu cấp đội tuyển nam đầu tiên do FIFA tổ chức dành riêng cho khu vực Đông Nam Á. Phiên bản đầu tiên quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành hai division thi đấu tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).

Một chiếc patch nhỏ trên tay áo vì thế lại trở thành chi tiết khá đặc biệt: từ sân khấu World Cup đến một giải đấu mới của bóng đá Đông Nam Á, cùng xuất hiện một thông điệp quen thuộc - Football Unites the World.