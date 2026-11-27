Trong khuôn khổ hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" do CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS - Mã: VPX) tổ chức, tại phiên tham luận về triển vọng và hành động năm 2027, ông Đào Hồng Dương - Giám đốc Ngành và Cổ phiếu của VPBankS, đã chia sẻ về định giá thị trường chứng khoán Việt Nam và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết.

Một trong những chỉ báo được ông sử dụng để đánh giá mặt bằng định giá là Earning Yield (EY) - tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu/lợi suất thu nhập (E/P). Chỉ số này hiện ghi nhận khoảng 9,8% và có những phiên vượt 10%, tiến sát các vùng cao từng ghi nhận trong quá khứ.

Từ tương quan giữa EY và lãi suất tiền gửi trong 10 năm qua, ông cho rằng mặt bằng lãi suất trong nước có thể tạo đỉnh ngay trong quý IV/2026, trước khi giảm dần trong năm 2027.

Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Theo ông Dương, trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của toàn bộ doanh nghiệp niêm yết tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng từ các doanh nghiệp có quy mô quá lớn, yếu tố tính trùng lặp và mức độ tập trung, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực tế của thị trường đạt khoảng 28%.

Ông đánh giá đây vẫn là mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy đà tăng trưởng kinh tế đã chuyển hóa rõ nét vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết. Đồng thời, lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này đang tăng nhanh hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nền kinh tế.

Xét về hiệu quả sử dụng vốn, khi so sánh năm 2025 với bốn quý gần nhất tính đến quý III/2026, có 9/16 ngành ghi nhận tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng. Phần lớn doanh nghiệp niêm yết đang có nền tảng tương đối tốt, với nhóm này chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận và vốn hóa thị trường. Đây là cơ sở để kỳ vọng đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong năm 2027.

Earning Yield tiến sát vùng cao từng ghi nhận trong lịch sử

Bên cạnh P/E, VPBankS sử dụng chỉ số Earning Yield (EY) để đánh giá định giá thị trường. EY được tính bằng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) chia cho thị giá, phản ánh tỷ suất lợi nhuận trên giá cổ phiếu trong giả định doanh nghiệp không tăng trưởng và phân phối toàn bộ lợi nhuận cho cổ đông.

Theo ông Dương, EY của thị trường hiện vào khoảng 9,8%, có những phiên gần đây vượt 10%. Mức này tương đương các vùng cao từng ghi nhận trong quý IV/2019 và quý IV/2022. Diễn biến trên xuất phát từ hai yếu tố, gồm lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng, trong khi giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

Đặt EY bên cạnh chi phí vốn chủ sở hữu ước tính khoảng 12,5%, gồm lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 10 năm khoảng 4,5% và phần bù rủi ro khoảng 8%, ông Dương cho biết ba ngành lớn là ngân hàng, tài nguyên cơ bản và điện, nước có EY ngang bằng hoặc cao hơn mức chi phí vốn này. Từ đó, ông đánh giá định giá thị trường hiện ở mức hấp dẫn.

Ở các chỉ số khác, 13/16 ngành, bao gồm cả tài chính và phi tài chính, có P/E thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tương ứng PEG dưới 1.

Với phương pháp so sánh P/B thực tế và P/B hợp lý theo mô hình Gordon, dựa trên ROE kỳ vọng năm 2027, nhóm ngân hàng có P/B thực tế thấp hơn mức hợp lý. Trong khi đó, các ngành hóa chất, tài nguyên cơ bản, bán lẻ và tiện ích có định giá tiệm cận hoặc thấp hơn mức P/B hợp lý.

Lãi suất có thể tạo đỉnh trong quý IV/2026

Một trong những cơ sở để VPBankS đưa ra nhận định về triển vọng lãi suất là tương quan giữa EY của thị trường chứng khoán và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trong 10 năm qua.

Theo ông Dương, mỗi khi EY đạt đỉnh, lãi suất tiền gửi thường mất thêm khoảng 2 đến 3 tháng mới đạt đỉnh. Tại vùng đỉnh năm 2019, chênh lệch giữa EY và lãi suất tiền gửi bình quân vào khoảng 3,5%. Hiện nay, khoảng cách này ở mức khoảng 3%, tiệm cận vùng cao lịch sử.

Về khả năng lãi suất trong nước tạo đỉnh vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, ông Dương cho rằng bối cảnh hiện tại có một số điểm tương đồng với năm 2022, khi cú sốc giá dầu và xung đột địa chính trị tác động đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, diễn biến lãi suất tại Việt Nam không nhất thiết phải đi cùng chiều hoặc cùng thời điểm với Fed.

Ông dẫn lại giai đoạn 2022 - 2023, khi Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất từ tháng 3/2022 và tiếp tục nâng lãi suất trong các tháng sau đó. Trong nước, thị trường tài chính cũng xuất hiện một số sự kiện khiến thanh khoản ngân hàng căng thẳng trong ngắn hạn, qua đó tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 sang đầu năm 2023, tình hình dần cải thiện nhờ ba yếu tố gồm lạm phát giảm mạnh trong giai đoạn quý IV/2022 đến quý I/2023, thanh khoản hệ thống ngân hàng trở lại trạng thái dư thừa và tỷ giá tương đối ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã bốn lần giảm lãi suất điều hành, đưa lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu giảm tổng cộng 1,5 điểm phần trăm. Diễn biến này diễn ra trong khi Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023 và duy trì mức lãi suất trên 5% từ giữa năm.

Từ ví dụ trên, ông cho rằng chính sách lãi suất của Việt Nam có độ độc lập nhất định so với Fed. Nếu tỷ giá và lạm phát tiếp tục ổn định, mặt bằng lãi suất trong nước có cơ hội ổn định trong quý IV/2026. Đây có thể là quý tạo đỉnh trước khi lãi suất hạ dần trong năm 2027.

Ông cũng cho rằng cơ hội đầu tư có thể xuất hiện trước khi các điều kiện vĩ mô thuận lợi được phản ánh rõ ràng.

Cuối cùng, theo ông Dương, hiện thị trường chứng khoán đang hội tụ hai điều kiện nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Thứ nhất, lợi nhuận nội tại của doanh nghiệp niêm yết duy trì ở mức cao và vượt kỳ vọng. Thứ hai, mặt bằng định giá đang ở mức hợp lý, hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Khi xuất hiện tín hiệu kích hoạt, thị trường có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng dài hạn mới, với diễn biến vượt kỳ vọng đã đặt ra.