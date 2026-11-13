'Một chạm báo cháy – thêm một cơ hội cứu người'

Ngày 13-11, Công an xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân bắt được và tự giác giao nộp, gồm một cá thể rùa răng và một cá thể trăn đất. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao các cá thể này cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý, chăm sóc theo quy định.