Một cây viết nối dài sáng tạo
Tháng 11/2026 này, Trung tướng, Anh hùng lao động, Nhà văn, Nhà báo Hữu Ước vừa cho ra mắt 2 cuốn sách nhiều trang: tiểu thuyết “Cỏ lông chông” và “Hữu Ước 100 bài thơ chọn”. Cuốn tiểu thuyết mới viết về cuộc chiến đấu khốc liệt của quân và dân xã An Bình - Quảng Ngãi, đẩy lùi một tiểu đoàn lính Mỹ có máy bay trực thăng và xe tăng yểm trợ. Cuốn sách ngời sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng và chủ nghĩa nhân văn Việt Nam. Nhà báo, nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã khái quát nội dung chủ yếu của 2 cuốn sách này.
Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
“CỎ LÔNG CHÔNG”
Thân tặng Trung tướng, Anh hùng lao động,
Nhà văn, nhà báo Hữu Ước – tác giả của tiểu thuyết cùng tên
-I-
Cỏ lông chông
Một thời chiến tranh khốc liệt
Mọc trên đất cát An Bình
Thuỷ chung chở che những đội quân du kích
Bám đất, bám làng ngày đêm dưới hầm sâu
Bất chấp bom cày, đạn xối!
Kẻ thù hung hăng ỉ thế “vũ khí tối tân”
Mưu toan đưa đất nước này về “thời đồ đá”
Những người con nơi đây và nhiều nơi khác
Vẫn rầm rập xông lên đối mặt
Đánh lùi mọi đợt tiến công
Của tiểu đoàn lính Mỹ
Với máy bay trực thăng và xe tăng yểm trợ
Cha hy sinh, cháu con nối tiếp
Cả xóm làng người người, lớp lớp
Dập tắt chiến tranh, giành bằng được hoà bình
Như cỏ lông chông
Vẫn bật dậy sau những trận bom tàn khốc
Cảm ơn những trang viết của anh ngút lửa
Thắp sáng tình người và dẫn truyền sức sống
Khơi mạch nước ngầm, tưới mát những người lính Mỹ năm nào
Nay trở lại chiến trường xưa
Gặp những người Việt Nam bao dung, đôn hậu
Thấy lòng mình thanh thản, tin yêu…
-II-
Càng hiểu vì sao
Đề tài chiến tranh và cách mạng
Vẫn bám theo anh cho đến bây giờ
Nghe lời anh thủ thỉ:
“Tuổi ấu thơ tôi bám vào lưng trâu
Để vượt qua những cánh đồng bùn lầy, nước đọng
… Lớn lên
17 tuổi rời mái trường cầm súng
Chiến trường gian nan, đạn bom khói lửa
Tôi mong được sống trở về
… Sống trở về
Tôi bám vào trang sách
Mong được làm người
Và tôi được làm người” (1)
Chính vì vậy, anh mê mải viết truyện, làm thơ
Vượt lên căn bệnh hiểm nghèo
Mong trả nợ ân tình của đất
Nợ nghĩa cả của Dân, của Đảng
Mà nghiệp văn chương này
Sao trả hết trước khi rời cõi tạm!?
Anh thấu hiểu thế nào là Hạnh phúc
“Là sự suy tư
Để tự hoàn thiện mình
… làm thêm điều tốt
Xua đi sự yếu mềm
Xua đi sự sợ hãi
Xua đi nỗi cô đơn
Xua đi lối mòn
Xua đi lòng ti tiện đớn hèn
Xua đi sự kiêu căng bất chợt…” (2)
Hạnh phúc mãi toả hương như hoa mùa xuân
Như “cỏ lông chông” phủ xanh triền cát!
26/11/2026
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1. “Hữu Ước, Cỏ lông chông” - Tiều thuyết , NXB Quân đội nhân dân H, tháng 11/2026.
2. “Hữu Ước, 100 bài thơ chọn”; NXB Văn học H, tháng 10/2026.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mot-cay-viet-noi-dai-sang-tao-post369098.html