Trung tướng, Anh hùng lao động, Nhà văn, Nhà báo Hữu Ước.

Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

“CỎ LÔNG CHÔNG”

Thân tặng Trung tướng, Anh hùng lao động,

Nhà văn, nhà báo Hữu Ước – tác giả của tiểu thuyết cùng tên

-I-

Cỏ lông chông

Một thời chiến tranh khốc liệt

Mọc trên đất cát An Bình

Thuỷ chung chở che những đội quân du kích

Bám đất, bám làng ngày đêm dưới hầm sâu

Bất chấp bom cày, đạn xối!

Kẻ thù hung hăng ỉ thế “vũ khí tối tân”

Mưu toan đưa đất nước này về “thời đồ đá”

Những người con nơi đây và nhiều nơi khác

Vẫn rầm rập xông lên đối mặt

Đánh lùi mọi đợt tiến công

Của tiểu đoàn lính Mỹ

Với máy bay trực thăng và xe tăng yểm trợ

Cha hy sinh, cháu con nối tiếp

Cả xóm làng người người, lớp lớp

Dập tắt chiến tranh, giành bằng được hoà bình

Như cỏ lông chông

Vẫn bật dậy sau những trận bom tàn khốc

Cảm ơn những trang viết của anh ngút lửa

Thắp sáng tình người và dẫn truyền sức sống

Khơi mạch nước ngầm, tưới mát những người lính Mỹ năm nào

Nay trở lại chiến trường xưa

Gặp những người Việt Nam bao dung, đôn hậu

Thấy lòng mình thanh thản, tin yêu…

-II-

Càng hiểu vì sao

Đề tài chiến tranh và cách mạng

Vẫn bám theo anh cho đến bây giờ

Nghe lời anh thủ thỉ:

“Tuổi ấu thơ tôi bám vào lưng trâu

Để vượt qua những cánh đồng bùn lầy, nước đọng

… Lớn lên

17 tuổi rời mái trường cầm súng

Chiến trường gian nan, đạn bom khói lửa

Tôi mong được sống trở về

… Sống trở về

Tôi bám vào trang sách

Mong được làm người

Và tôi được làm người” (1)

Chính vì vậy, anh mê mải viết truyện, làm thơ

Vượt lên căn bệnh hiểm nghèo

Mong trả nợ ân tình của đất

Nợ nghĩa cả của Dân, của Đảng

Mà nghiệp văn chương này

Sao trả hết trước khi rời cõi tạm!?

Anh thấu hiểu thế nào là Hạnh phúc

“Là sự suy tư

Để tự hoàn thiện mình

… làm thêm điều tốt

Xua đi sự yếu mềm

Xua đi sự sợ hãi

Xua đi nỗi cô đơn

Xua đi lối mòn

Xua đi lòng ti tiện đớn hèn

Xua đi sự kiêu căng bất chợt…” (2)

Hạnh phúc mãi toả hương như hoa mùa xuân

Như “cỏ lông chông” phủ xanh triền cát!

26/11/2026

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1. “Hữu Ước, Cỏ lông chông” - Tiều thuyết , NXB Quân đội nhân dân H, tháng 11/2026.

2. “Hữu Ước, 100 bài thơ chọn”; NXB Văn học H, tháng 10/2026.