Tác giả: Ben Horowitz / Alpha Books - NXB Công Thương

Bản lĩnh CEO

Ben Horowitz kể về những thời điểm khó khăn nhất của một CEO, từ sa thải nhân sự, giữ người giỏi đến xử lý khủng hoảng. Cuốn sách tập trung vào cách người lãnh đạo đưa ra quyết định, giữ bản lĩnh để đưa doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh.

Một câu nói của cha khiến nhà đầu tư nổi tiếng Mỹ đổi hướng sự nghiệp

Đang mải mê theo đuổi sự nghiệp, Ben Horowitz bất ngờ nhận ra nguy cơ đánh mất gia đình sau một câu nói tưởng như đùa của cha.

Thung lũng Silicon

Vào một mùa hè thời còn là sinh viên, tôi được nhận vào làm kỹ sư ở Công ty Đồ họa Silicon (SGI). Thời gian làm việc ở đó thật tuyệt vời. Họ sáng tạo đồ họa máy tính hiện đại và chạy một loạt các ứng dụng thế hệ mới, từ bộ phim Kẻ hủy diệt 2 cho đến những trình mô phỏng bay kỳ diệu. Mọi người ở đó ai cũng thông minh và những tác phẩm họ tạo ra đều hết sức thú vị. Khi ấy, tôi muốn gắn bó cả đời với SGI.

Sau khi tốt nghiệp đại học và hoàn thành khóa học về khoa học máy tính, tôi chuyển sang làm việc chính thức cho SGI. Vậy là giấc mơ đã thành hiện thực và tôi rất mãn nguyện. Sau năm đầu tiên ở SGI, tôi gặp cô Roselie Buonauro, người từng phụ trách mảng marketing cho SGI sau đó thành lập công ty riêng. Roselie biết đến tôi qua con gái cô, cũng là đồng nghiệp của tôi ở SGI và cô nhiệt tình mời tôi sang làm việc cho cô ở NetLabs. Và tôi đã đồng ý.

Nhưng hóa ra đây lại là một quyết định sai lầm. NetLabs nằm dưới quyền điều hành của Andre Schwager, cựu Giám đốc Tập đoàn Hewlett-Packard và quan trọng hơn, ông là chồng của Roselie.

Hai người được các nhà đầu tư mạo hiểm đưa vào “nhóm quản lý chuyên nghiệp”, nhưng trớ trêu thay, họ gần như không hiểu gì về sản phẩm hay công nghệ và họ dẫn công ty đi theo những lối rẽ điên rồ. Đây là lần đầu tiên tôi nghiệm ra một chân lý là các nhà sáng lập phải tự chèo lái công ty của mình.

Cuộc sống trở nên phức tạp hơn khi cháu thứ hai nhà tôi là Mariah bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Tôi phải ở nhà nhiều hơn, nên làm việc ở công ty mới thành lập trở thành gánh nặng cho cả gia đình.

Một ngày nóng nực, bố tôi đến nhà chơi. Chúng tôi không đủ tiền mua máy điều hòa, nên dưới cái nóng 40°C, ba đứa trẻ thi nhau khóc inh ỏi trong khi hai bố con tôi ngồi không mà mồ hôi vã ra như tắm.

Chợt bố tôi quay sang hỏi: “Này con trai, con có biết cái gì rẻ không?”

Vì không biết bố tôi định nói gì nên tôi trả lời: “Con không biết. Cái gì thế bố?”

“Hoa. Rẻ lắm. Thế con có biết cái gì đắt không?”

Một lần nữa, tôi lại trả lời bằng câu hỏi: “Không ạ. Là gì hả bố?”

Ông nói: “Ly dị.”

Có ý đồ gì đó đằng sau trò đùa ấy – mà nó cũng không hẳn là một trò đùa vui vẻ gì – khiến tôi nhận ra mình đã hết thời gian rồi. Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa thực sự đưa ra lựa chọn nào nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ ngày rộng tháng dài, mình có thể làm mọi thứ cùng lúc. Nhưng câu đùa của bố bất chợt khiến tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục sống như thế này, có ngày tôi sẽ đánh mất gia đình mình. Nếu ôm đồm mọi việc, tôi sẽ thất bại ở những việc quan trọng nhất.

Lần đầu tiên, tôi ép mình phải suy nghĩ đến những ưu tiên không hoàn toàn xuất phát từ lợi ích cá nhân. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi tất cả sở thích và gây dựng gia đình. Nhưng quan trọng hơn, lúc nào tôi cũng nghĩ về bản thân trước tiên. Khi bạn là thành viên trong một gia đình hay một cộng đồng nhỏ, lối tư duy đó có thể sẽ khiến bạn gặp rắc rối và tôi thì đang lún sâu vào mớ hỗn độn ấy.

Trong đầu, tôi tự tin rằng mình là người tốt và không ích kỷ, nhưng những hành động của tôi lại chứng minh điều ngược lại. Đã đến lúc phải trưởng thành. Phải biết đặt những gì quan trọng lên trước. Tôi phải nghĩ đến những người tôi yêu thương trước khi nghĩ đến bản thân.

Ngay hôm sau, tôi quyết định rời NetLabs. Tôi tìm được một công việc ở Lotus Development và nhờ đó mà đời sống gia đình được ổn định, nền nếp hơn. Tôi không còn nghĩ đến bản thân mà tập trung vào những gì tốt nhất cho gia đình. Tôi bắt đầu trở thành con người mà mình mong muốn.