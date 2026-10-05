Một cảnh sát bị bắt vì dùng AI tạo video khiêu dâm và phát tán

Ngày 4/10, Cảnh sát cho biết rằng, viên sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Dongdaemun ở Seoul bị bắt ngày 16/9 với nhiều cáo buộc, trong đó có tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục, video khiêu dâm, cũng như tự tạo và phát tán các nội dung bất hợp pháp.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện khoảng 5.600 hình ảnh và video được lưu trữ trong các thiết bị của nghi phạm. Số này gồm khoảng 2.600 video tự làm, 1.600 tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và vị thành niên cùng khoảng 1.300 video quay lén bất hợp pháp.

Cảnh sát cũng nghi ngờ nghi phạm trực tiếp tạo ra và phát tán một phần trong số nội dung này.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Sở Cảnh sát Busan điều tra một phòng chat trên Telegram, nơi được cho là đã chia sẻ các video giả mạo có nội dung khiêu dâm.

Ảnh: gettyimagesbank

Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát được tòa án chấp thuận tiến hành điều tra bí mật phòng chat này. Một điều tra viên đã thâm nhập nhóm với danh tính được che giấu và theo dõi hoạt động trong nhiều tháng.

Qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định một trong những người phát tán nội dung bất hợp pháp là một sĩ quan cảnh sát đang tại ngũ thuộc bộ phận giao thông của Đồn cảnh sát Dongdaemun.

Đến tháng 8, cảnh sát tiến hành khám xét và thu giữ điện thoại cùng nhiều vật dụng cá nhân của nghi phạm. Lệnh khám xét ban đầu được ban hành dựa trên cáo buộc phát tán ba hình ảnh giả mạo. Tuy nhiên, quá trình phân tích pháp y sau đó cho thấy thiết bị của viên cảnh sát chứa số lượng tài liệu bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022 đến tháng 7 năm nay, nghi phạm đã sử dụng các ứng dụng AI để tạo hơn 400 video giả mạo mang nội dung khiêu dâm, trong đó hình ảnh của những người anh ta quen biết bị ghép vào các nội dung nhạy cảm.

Anh ta cũng bị cáo buộc bí mật quay phim phụ nữ và phát tán hàng chục hình ảnh giả mạo thông qua các phòng chat Telegram trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 4 năm nay.

Đáng chú ý, nghi phạm gia nhập lực lượng cảnh sát vào tháng 4/2024, theo cảnh sát, các hành vi này vẫn tiếp diễn trong thời gian anh ta đang thực hiện nhiệm vụ.

Các nguồn tin cho biết trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát, người này từng bị điều tra về một tội danh tương tự và nhận án treo.

Cuộc điều tra được thực hiện theo hình thức bí mật, một biện pháp được Hàn Quốc áp dụng từ tháng 9/2021 sau khi sửa đổi luật về bảo vệ trẻ em và vị thành niên khỏi lạm dụng tình dục. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt vụ án tội phạm tình dục kỹ thuật số nghiêm trọng gây phẫn nộ trên toàn quốc.

Theo các nguồn tin, viên cảnh sát đã thừa nhận các cáo buộc sau khi cuộc điều tra được đẩy mạnh. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý để làm rõ toàn bộ hành vi và mức độ liên quan của nghi phạm đối với số lượng lớn nội dung bất hợp pháp được phát hiện.