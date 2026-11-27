Mới đây, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại một dự án tọa lạc ở số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh (trước đây thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Một dự án nhà ở xã hội ở phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh đang xây dựng.

Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 12 tầng nổi và 1 tầng kỹ thuật, với tổng diện tích sàn xây dựng 26.028 m², cung cấp 216 căn hộ. Trong đó, chủ đầu tư đã bán 144 căn, còn lại 72 căn dự kiến đưa vào kinh doanh, gồm 28 căn để bán và 44 căn cho thuê.

Đối với 28 căn hộ để bán, diện tích mỗi căn dao động từ 61,6 - 69,8 m², giá bán bình quân 14,89 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Đáng chú ý, 44 căn hộ cho thuê có diện tích từ 61,6 - 69,9 m², với mức giá thuê tối đa 282.000 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT. Như vậy, nếu áp dụng mức giá tối đa này, người thuê phải trả từ 17,37 - 19,71 triệu đồng/căn/tháng, chưa kể phí quản lý, tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác.

Theo một chuyên gia bất động sản, hiện nay, người có nhu cầu thuê nhà tại khu vực An Phú có khá nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính. Một số căn hộ thương mại hai phòng ngủ thuộc phân khúc cao hơn có giá thuê khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, trong khi giá thuê tại một số chung cư khác dao động từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. Đối với phòng trọ, mức giá thuê phổ biến từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng.

So với mặt bằng giá thuê căn hộ thương mại tại khu vực, mức giá thuê tối đa mà chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này công bố cao hơn đáng kể. Do đó, vị chuyên gia cho rằng mức giá trên mang tính gây sốc hơn là phản ánh mặt bằng giá thuê thực tế tại khu vực.

Cùng quan điểm, một số chuyên gia bất động sản nhận định mức giá 282.000 đồng/m²/tháng có thể phù hợp với các mặt bằng phục vụ hoạt động kinh doanh như nhà phố thương mại (shophouse), nhưng nếu áp dụng đối với căn hộ để ở tại khu vực này thì quá cao, đặc biệt khi đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội có khả năng tài chính rất hạn chế.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án kéo dài từ ngày 20/12/2026 đến ngày 31/1/2027. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ của chủ đầu tư ở số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh lưu ý, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội cần nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận do chủ đầu tư công khai, không thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch bất động sản không được ủy quyền.

Bên cạnh đó, người đăng ký mua nhà ở xã hội phải cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và việc đáp ứng các điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.