Khám sức khỏe cho gấu sau khi gây mê. (Ảnh: TH)

Việc bàn giao được thực hiện với sự phối hợp của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, Tổ chức Động vật châu Á, Vườn quốc gia Bạch Mã, cùng các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Theo ông Phụng, gấu ngựa này được gia đình ông nuôi từ khoảng năm 2000. Đến năm 2006, gấu được đăng ký quản lý và gắn chip; đồng thời gia đình phối hợp lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, chăm sóc.

Sau hơn 2 thập kỷ nuôi dưỡng, trước thực tế cá thể gấu đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tái thả về môi trường tự nhiên, với sự vận động của lực lượng kiểm lâm, gia đình ông Phụng đã chủ động làm đơn tự nguyện giao nộp cho Nhà nước, không yêu cầu bồi hoàn.

Gấu bị nuôi nhốt 26 năm qua trong cũi sắt chật chội. (Ảnh: TH)

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn của gia đình ông Hoàng Văn Phụng.

Theo ông Tuấn, việc tự nguyện bàn giao gấu thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tình yêu thương động vật hoang dã và trách nhiệm chung đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.

Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình chủ nuôi, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, cơ quan chuyên môn, cơ sở cứu hộ và tổ chức bảo tồn quốc tế.

Gấu ngựa được di chuyển ra xe để đưa đi cứu hộ. (Ảnh: TH)

Cá thể gấu có trọng lượng khoảng 110kg, được đặt tên là Apple (Táo).

Sau khi được kiểm tra sức khỏe ban đầu, gấu Apple được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế. Tại đây, gấu sẽ được chăm sóc suốt đời trong môi trường bán tự nhiên, bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và phúc lợi động vật.

Đại diện Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Nghệ An mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, tổ chức bảo tồn và người dân trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý động vật hoang dã; từng bước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu không vì mục đích bảo tồn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.