Ngày 18/11, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) ghi nhận sự điều chỉnh về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, tỷ trọng vốn nước ngoài tại CAEX tăng từ 10,6% lên 12,25%, tương ứng giá trị vốn góp tăng thêm 165 tỷ đồng, từ 1.060 tỷ đồng lên 1.225 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ vốn tư nhân trong nước giảm từ 89,4% xuống 87,75%, tương ứng giá trị vốn góp giảm từ 8.940 tỷ đồng xuống 8.775 tỷ đồng.

Thay đổi đáng chú ý đến từ cổ đông cá nhân Cheng Tan Feng, có địa chỉ tại Singapore.

Trước khi điều chỉnh, nhà đầu tư này nắm giữ 6 triệu cổ phần phổ thông tại CAEX, tương ứng giá trị theo mệnh giá 60 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 0,6%.

Sau thay đổi, số cổ phần thuộc sở hữu của Cheng Tan Feng tăng lên 22,5 triệu đơn vị, tương đương 225 tỷ đồng theo mệnh giá và chiếm 2,25% vốn điều lệ.

Như vậy, lượng cổ phần do nhà đầu tư Singapore nắm giữ tăng thêm 16,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị theo mệnh giá 165 tỷ đồng.

Cổ đông ngoại còn lại của CAEX là OKG Ventures Limited với tỷ lệ nắm giữ 10% vốn, tương đương 1.000 tỷ đồng. Đây là pháp nhân có trụ sở tại British Virgin Islands.

CAEX được thành lập vào tháng 9 năm ngoái, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS, công ty con của VPBank, góp 2,75 tỷ đồng, tương ứng 11% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn nhất tại thời điểm thành lập của CAEX là Công ty cổ phần LynkiD, sở hữu 50% vốn. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhà phát triển nền tảng tích điểm, đổi quà và là đối tác loyalty độc quyền của VPBank từ năm 2022.

Đầu năm nay, CAEX đã hoàn tất việc tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, từ mức 25 tỷ đồng, tương đương tăng 400 lần chỉ sau vài tháng thành lập.

Theo quy định, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Ngoài CAEX, ba công ty tài sản số khác cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, gồm: SCEX - tổ chức liên quan ông Nguyễn Đức Thụy; TCEX - tổ chức liên quan Techcombank và Vimexchange - công ty con của Vimedimex.