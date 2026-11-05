Một cá nhân chi hơn 20,8 tỷ đồng trúng 9 lô đất nông thôn ở Hà Tĩnh

Ngày 5/11, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Toàn Lưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh. Kết quả, toàn bộ 15 lô đất trước đó từng không có người đăng ký tham gia đã được đấu giá thành công.

Đáng chú ý, ông Lê Mai A. trúng 9/15 lô với tổng giá trị hơn 20,87 tỷ đồng. Trong đó, lô L-01 có giá trúng gần 2,95 tỷ đồng, lô L-15 hơn 2,82 tỷ đồng. Các lô còn lại có giá trúng từ 2,1-2,2 tỷ đồng/lô.

6 lô đất còn lại thuộc về 5 cá nhân khác. Trong đó, một người trúng 2 lô, 4 người còn lại mỗi người trúng một lô.

Theo bảng tổng hợp kết quả đấu giá, có 10/15 lô được trả giá cao hơn mức khởi điểm từ 100-200 triệu đồng/lô. Năm lô còn lại có giá trúng bằng giá khởi điểm.

Khu đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu được đưa ra đấu giá lần thứ ba. Ảnh: Đ.H

Riêng 9 lô ông Lê Mai A. trúng đấu giá, có 7 lô cao hơn giá khởi điểm, với tổng mức chênh lệch khoảng 1,1 tỷ đồng. Hai lô còn lại được đấu giá bằng giá khởi điểm.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, cuối tháng 7, 15 lô đất tại khu vực này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô.

Trong đó, 13 lô có diện tích 200m2 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Mức giá trên từng gây chú ý bởi khu đất nằm ở khu vực nông thôn, trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện và khu vực này hiện vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa.

Trong hai lần tổ chức đấu giá trước, 13 lô đất không có người nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Đối với hai lô L-01 và L-15, việc đấu giá phải tạm dừng do diện tích thực tế không khớp với thông tin công bố ban đầu. Sau khi xác định lại diện tích, hai lô này được đưa ra đấu giá cùng đợt với 13 lô còn lại.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trước đây giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh.

Sau hai lần đấu giá không thành công, địa phương áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành để xác định lại giá khởi điểm. Việc này nhằm điều chỉnh mức giá phù hợp với quy định hiện hành.