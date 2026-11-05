Một cá nhân chi gần 21 tỷ đồng đấu giá 9 lô đất nông thôn ở Hà Tĩnh

Ngày 5/11, đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Toàn Lưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh. Kết quả, toàn bộ số lô đất này đều có người trúng đấu giá với số bước giá dao động từ 0 đến 2 bước.

15 lô đất nông thôn ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ. Ảnh: HN.

Đáng chú ý, ông L.M.A. là người trúng nhiều nhất với 9/15 lô, tổng giá trị hơn 20,87 tỷ đồng. Trong đó, lô L-01 có giá trúng gần 2,95 tỷ đồng, lô L-15 hơn 2,82 tỷ đồng. Các lô còn lại có giá trúng dao động từ 2,1-2,2 tỷ đồng/lô.

Sáu lô đất còn lại thuộc về 5 cá nhân khác. Trong đó, một người trúng 2 lô, 4 người còn lại mỗi người trúng một lô.

Theo bảng tổng hợp kết quả đấu giá, có 10/15 lô được trả giá cao hơn mức khởi điểm từ 100-200 triệu đồng/lô. Năm lô còn lại có giá trúng bằng giá khởi điểm.

Riêng 9 lô đất ông L.M.A trúng đấu giá, có 7 lô cao hơn giá khởi điểm, với tổng mức chênh lệch khoảng 1,1 tỷ đồng. Hai lô còn lại được trả giá bằng mức khởi điểm.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại. Các lô có diện tích từ 200-288,1m², giá khởi điểm dao động từ hơn 3 tỷ đồng đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô.

Trong đó, 13 lô có diện tích 200m² được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m². Hai lô còn lại là L-01 và L-15 có giá khởi điểm lần lượt hơn 5,351 tỷ đồng và 4,361 tỷ đồng.

Một cá nhân đã sở hữu 9/15 lô đất ở khu vực này. Ảnh: HN.

Tuy nhiên, mức giá khởi điểm này từng thu hút sự chú ý bởi khu đất nằm ở khu vực nông thôn, trong khi hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện, một phần diện tích xung quanh vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa.

Đáng chú ý, trong hai lần tổ chức đấu giá trước đó, 13 lô đất không có người nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Đối với hai lô L-01 và L-15, phiên đấu giá phải tạm dừng do diện tích thực tế không khớp với thông tin công bố ban đầu.

Sau khi rà soát, xác định lại diện tích, hai lô đất này được đưa ra đấu giá cùng đợt với 13 lô còn lại.

Lý giải về mức giá khởi điểm của các lô đất, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trước đây địa phương xác định giá trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất do tỉnh ban hành.

Sau hai lần đấu giá không thành công, địa phương áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành để xác định lại giá khởi điểm, mỗi lô giảm khoảng 1 tỷ đồng nhằm điều chỉnh mức giá phù hợp với quy định hiện hành.