Một buổi họp lớp của chồng khiến cuộc hôn nhân 12 năm tan vỡ

Mấy tháng trước, chồng tôi về quê dự họp lớp và gặp lại người yêu cũ. Biết cô ấy đã ly hôn, một mình nuôi con và có cuộc sống khó khăn, anh chủ động hỏi han, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Ban đầu, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao họ cũng là bạn học cũ, hỏi thăm nhau sau nhiều năm xa cách cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng dần dần, chồng thường xuyên nhắc đến cô ấy, kể về hoàn cảnh vất vả của mẹ con cô ấy. Những tin nhắn kéo dài đến khuya, những lần lấy lý do gặp bạn cũ để ra ngoài cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Một hôm, tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy. Khi trở về, trước những câu hỏi của tôi, anh thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với người cũ. Hai người không chỉ nhắn tin, gặp gỡ mà còn nhiều lần vượt quá giới hạn.

Một hôm, tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy. Khi trở về, trước những câu hỏi của tôi, anh thừa nhận đã nảy sinh tình cảm với người cũ. Ảnh minh họa

Tôi suy sụp. 12 năm chung sống, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, có con cái và một gia đình tưởng như yên ổn. Tôi không hiểu vì sao anh lại dễ dàng đánh đổi tất cả chỉ vì một người phụ nữ vừa xuất hiện trở lại.

Chồng khóc, xin lỗi và hứa chấm dứt mối quan hệ. Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, phần vì thương con, phần vì hy vọng anh biết hối lỗi. Tôi tự nhủ ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là có biết quay đầu hay không.

Thế nhưng, anh vẫn lén lút liên lạc, gửi tiền và giúp đỡ mẹ con người cũ. Mỗi lần bị phát hiện, anh lại giải thích: “Cô ấy khổ quá, anh không thể làm ngơ”.

Tôi không phản đối việc giúp đỡ một người bạn khi gặp khó khăn, nhưng chồng tôi đã vượt qua ranh giới của một tình bạn. Trong khi dành thời gian và tiền bạc cho người cũ, anh dường như ít quan tâm đến những khó khăn của vợ con.

Thu nhập của tôi không cao, công việc lại bấp bênh. Hai vợ chồng từng thống nhất tiết kiệm để lo cho tương lai, vậy mà tiền trong nhà cứ vơi đi vì những khoản anh âm thầm gửi cho mẹ con cô ấy. Tôi nhiều lần nhắc nhở, anh đều xin lỗi và hứa không tái diễn, nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục.

Đỉnh điểm xảy ra vào tháng trước, khi tôi phát hiện anh đã rút gần như toàn bộ khoản tiết kiệm dành đóng học phí cho con để gửi cho người phụ nữ ấy. Anh thừa nhận cô ấy đang nợ tiền thuê nhà, con cô ta lại đang ốm nên anh không đành lòng đứng nhìn.

Tôi hỏi: “Vậy mẹ con em thì sao? Nếu ngày mai con cần tiền đóng học, anh có nghĩ đến không?”.

Anh im lặng rồi đáp: “Anh sẽ tìm cách lo cho con. Nhưng cô ấy thực sự đang rất khó khăn”.

Tôi còn nhớ như in, lần mẹ tôi ốm, tôi đã nói anh rút khoản tiền đó ra lo cho mẹ nhưng anh kiên quyết không và bảo tôi đi vay tạm bạn bè. Tôi bất giác cười trong nước mắt. Số tiền hai vợ chồng dành dụm, anh có thể tự ý mang đi giúp người khác. Còn mẹ con tôi, những người đã cùng anh xây dựng gia đình suốt 12 năm, lại phải tự xoay xở.

Đêm đó, tôi quyết định ly hôn. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh nghi ngờ, cũng không muốn các con lớn lên trong một gia đình mà mẹ phải nhẫn nhịn, còn bố luôn dành sự ưu tiên cho người phụ nữ khác.

Tôi dự định đưa các con về quê sống cùng bố mẹ. Đã nhiều năm, tôi muốn trở về bên những người thân đang ngày một già yếu nhưng cứ lần lữa vì công việc và cuộc sống nơi thành phố. Giờ đây, tôi nghĩ đã đến lúc phải chọn một cuộc sống bình yên hơn cho mình và các con.

12 năm hôn nhân khép lại sau một cuộc họp lớp tưởng chừng vô hại...