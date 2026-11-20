Một tác phẩm hội họa của danh họa Vincent van Gogh vừa tạo nên cơn địa chấn trên thị trường nghệ thuật khi được bán với giá 190,4 triệu USD (khoảng 4.891 tỷ đồng) tại phiên đấu giá của Sotheby's ở New York (Mỹ) vào tối 18/11. Đây là mức giá đấu giá cao nhất từ trước đến nay đối với một tác phẩm của Van Gogh.

Ảnh: Bức tranh Châtaigniers en fleurs vừa được ược bán với giá 190,4 triệu USD.

Bức tranh mang tên Châtaigniers en fleurs (Những cây hạt dẻ nở hoa), được danh họa người Hà Lan sáng tác vào năm 1890, trong những tháng cuối đời. Tác phẩm khắc họa khung cảnh những hàng cây hạt dẻ đang bung nở tại ngôi làng Auvers-sur-Oise (Pháp), nơi Van Gogh sinh sống và sáng tác trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Đáng chú ý, bức tranh từng gần như biến mất khỏi mắt công chúng suốt hơn 50 năm. Gia đình doanh nhân Argentina Carlos Pedro Blaquier và vợ là Nelly Arrieta de Blaquier đã sở hữu tác phẩm từ năm 1975 và hiếm khi cho các bảo tàng mượn trưng bày.

Trước khi phiên đấu giá diễn ra, tác phẩm còn vướng tranh chấp liên quan đến nguồn gốc sở hữu. Những người thừa kế của Samuel Fischer, một nhà xuất bản Do Thái từng sở hữu bức tranh, cho rằng gia đình ông phải bán tác phẩm vào năm 1936 do những khó khăn tài chính trong thời kỳ Đức Quốc xã đàn áp người Do Thái. Tuy nhiên, phía Sotheby's cho biết quá trình xác minh nguồn gốc tác phẩm chưa tìm thấy bằng chứng phù hợp với cáo buộc này.

Đến ngày 17/11, gia đình chủ sở hữu hiện tại và những người thừa kế của Fischer đã đạt được thỏa thuận, giúp phiên đấu giá được tiến hành như kế hoạch.

Ảnh: Bức tranh Verger avec cyprès của Vincent van Gogh.

Với mức giá 190,4 triệu USD, bức tranh đã vượt xa kỷ lục trước đó của Van Gogh là 117,2 triệu USD, được thiết lập vào năm 2022. Không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp đấu giá của danh họa, thương vụ này còn đưa tác phẩm trở thành một trong những bức tranh đắt giá nhất từng được bán tại các phiên đấu giá công khai.