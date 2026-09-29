Một bức tranh Việt được bán 3,69 triệu USD trên sàn đấu giá

Tác phẩm Conversation d’élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những thiếu nữ thanh lịch trong khu vườn) của họa sĩ Vũ Cao Đàm trên sàn đấu giá

Tác phẩm Conversation d’élégantes au jardin được Vũ Cao Đàm sáng tác năm 1939, sử dụng chất liệu mực và gouache trên lụa, kích thước 85,6 x 114,5cm. Tác phẩm được giới thiệu tại phiên Modern & Contemporary Evening Auction (lô 139 của Sotheby’s Hong Kong lúc 18 giờ 30 ngày 28-9-2026) và đạt mức giá 28,96 triệu HKD, tương đương 3,69 triệu USD.

Tác phẩm Conversation d’élégantes au jardin

Tác phẩm được đánh giá là quy mô đặc biệt lớn đối với tranh lụa và thuộc nhóm những tác phẩm lụa có kích thước nổi bật trong sự nghiệp của họa sĩ Vũ Cao Đàm.

Mức giá 3,69 triệu USD của tác phẩm Conversation d’élégantes au jardin của họa sĩ Vũ Cao Đàm đã vượt qua tác phẩm Portrait of Mademoiselle Phuong (tạm dịch: Chân dung cô Phượng) của danh họa Mai Trung Thứ được gõ búa với giá 24.375.000 HKD, tương đương hơn 3,1 triệu USD (hơn 72,3 tỷ VND), trong phiên đấu giá mùa xuân mang tên “Morden Art Evening and Day Sales” của Hãng đấu giá Sotheby's vào ngày 18-4-2021.