Ngày 25/11, Ye Lin, 30 tuổi, công dân Myanmar, ra tòa tại Singapore với cáo buộc truyền tải thông tin giả. Hồ sơ vụ án cho biết sự việc bắt đầu ngày 20/8, khi anh đang làm việc cho một nhà thầu bảo trì hồ Pandan.

Thời điểm đó, một đồng nghiệp đi tới gần, Ye Lin chụp ảnh mặt hồ rồi nói mình vừa nhìn thấy cá sấu. Tuy nhiên, thực tế anh không phát hiện con vật nào. Sau đó, Ye Lin tải bức ảnh lên Gemini, công cụ trí tuệ nhân tạo của Google, và yêu cầu thêm hình một con cá sấu vào mặt nước.

Anh đưa bức ảnh đã chỉnh sửa cho đồng nghiệp xem. Cả hai tiếp tục báo với người giám sát rằng họ đã nhìn thấy cá sấu ở hồ. Do hình ảnh trông chân thực, người giám sát chia sẻ ngay vào nhóm WhatsApp gồm cấp quản lý và nhân viên trong cơ quan, đồng thời thông báo cho Ban Công viên quốc gia Singapore (NParks).

Người đàn ông dùng AI ghép cá sấu vào ảnh hồ khiến nhà chức trách huy động lực lượng tìm kiếm. Ảnh minh họa: Then Chih Wey, Xinhua/Getty Images

Từ thông tin được chuyển đến, NParks thuê chuyên gia truy tìm dấu vết con vật. Hiệp hội Chèo thuyền Singapore và Liên đoàn Canoe Singapore cũng nhận yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động dưới nước tại hồ Pandan.

Các cuộc tìm kiếm sau đó không phát hiện dấu vết cá sấu. Khi lực lượng chức năng đặt câu hỏi, đồng nghiệp của Ye Lin thừa nhận bản thân không trực tiếp nhìn thấy con vật. Qua kiểm tra điện thoại Ye Lin, nhà chức trách tìm được ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Gemini, thể hiện yêu cầu chèn cá sấu vào ảnh hồ.

Đối diện chứng cứ này, Ye Lin thừa nhận đã tạo thông tin giả. Công ty nơi anh làm việc sau đó trình báo cảnh sát. Ye Lin còn xóa bức ảnh đã chỉnh sửa và lịch sử hoạt động của ứng dụng Gemini trên điện thoại. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, anh ban đầu vẫn khẳng định mình đã nhìn thấy cá sấu thật.

Về sau, Ye Lin thừa nhận chỉ dựng bức ảnh để mua vui, không nghĩ trò đùa lại kéo theo nhiều rắc rối. Tại phiên tòa, trước đề nghị mức án 6–7 tuần tù, anh bày tỏ hối hận và nói muốn thú nhận sớm hơn nhưng quá sợ nên cần thời gian mới dám nói ra sự thật.

Tòa dự kiến tuyên án ngày 1/12. Theo quy định được nêu trong vụ việc, Ye Lin có thể đối mặt mức phạt tối đa 3 năm tù, phạt tiền đến 10.000 SGD (khoảng 200 triệu đồng) hoặc cả hai hình phạt.