Một Big4 ngân hàng được dự báo lợi nhuận trước dự phòng vượt 70.000 tỷ trong năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap vừa cập nhật phân tích về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG). Vietcap đánh giá lợi nhuận trước dự phòng năm 2026 của VietinBank có thể đạt 73.711 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số đạt 41.595 tỷ đồng, tăng 20,2%.

Dự báo lợi nhuận cao hơn được Vietcap đưa ra là do mức tăng 3,5% trong dự báo tổng thu nhập lãi thuần (NII) giai đoạn 2026 - 2030, nhờ giả định NIM cao hơn sau kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 và các yếu tố hỗ trợ từ thay đổi chính sách đối với chi phí vốn (COF).

Với năm 2027 và 2028, lợi nhuận trước dự phòng được dự báo lần lượt đạt 83.727 tỷ đồng (tăng 13,6%) và 95.442 tỷ đồng (tăng 14%).

"Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực rằng VietinBank sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh vượt trội so với các ngân hàng khác về NIM, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời nói chung, qua đó hỗ trợ cổ phiếu được định giá lại ở mức cao hơn", báo cáo từ Vietcap cho hay.

Vietcap cũng cho biết dự báo năm 2026 chưa bao gồm khoản lợi nhuận nào từ thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower, hiện được ngân hàng kỳ vọng hoàn tất trong nửa cuối năm 2026.

Dù vậy, cũng có hai rủi ro đối với kỳ vọng lợi nhuận của VietinBank: NIM thấp hơn kỳ vọng và tỷ lệ nợ xấu cao hơn.

VietCap đánh giá, đà tăng trưởng tín dụng của VietinBank sẽ cải thiện trong nửa cuối năm so với mức của 6 tháng đầu năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của cả năm nay sẽ chậm lại so với năm 2025.

Ngân hàng tiếp tục ưu tiên giải ngân cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp/SME trong nửa cuối năm, nhờ được hỗ trợ bởi mức tăng của nhu cầu (theo yếu tố mùa vụ trong quý III và quý IV) và các cơ hội liên quan đến đầu tư công.

Tín dụng bán lẻ có thể phục hồi nhưng nhiều khả năng sẽ vẫn tương đối yếu so với phân khúc doanh nghiệp. Đáng chú ý, 35 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia thuộc cơ chế hạn mức tín dụng đặc biệt là yếu tố có thể mang lại dư địa tăng thêm cho tăng trưởng tín dụng của VietinBank.

Tuy nhiên, đây là yếu tố tạo dư địa tăng hơn là động lực trong kịch bản cơ sở, do ngân hàng vẫn đang ở giai đoạn tiếp xúc ban đầu và chưa nhận được hồ sơ vay vốn chính thức. VietinBank sẽ là một trong những ngân hàng hưởng lợi chính từ việc Chính phủ tiếp tục thúc đẩy đầu tư hạ tầng.

NIM của VietinBank được kỳ vọng sẽ duy trì tương đối ổn định trong nửa cuối năm so với mức 6 tháng đầu năm, đồng thời vẫn có dư địa cải thiện thêm.

Quý II/2026 đánh dấu quý thứ tư liên tiếp NIM của ngân hàng này ghi nhận cải thiện. NIM cả năm 2026 được dự báo đạt 2,85%, tăng so với mức 2,62% của năm 2025, và tiếp tục tăng lên 2,90% năm 2027 và 2,95% năm 2028.

Đà cải thiện NIM được hỗ trợ bởi ba yếu tố: tỷ lệ CASA của VietinBank duy trì vững chắc, danh mục cho vay tiếp tục được tái định giá - đặc biệt đối với các khoản vay mua nhà, và chi phí vốn được hỗ trợ bởi các chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng VietinBank đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 29,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện: NIM đạt 2,86%, ROA đạt 1,82%, ROE đạt 22,02%.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1,2%, tăng nhẹ so với cuối năm 2025; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 134%. Tiền gửi khách hàng đạt 1.891 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4%. Tính đến hết quý II/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 2.962 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025.

Vietcap cho rằng với kết quả kinh doanh tích cực này, ngân hàng có thể tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xóa nợ xấu và trích lập dự phòng nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp khoảng 1,1 - 1,2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh 150%, đồng thời vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận cả năm ở mức cao.