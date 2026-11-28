Tạp chí quốc tế Nature đã công bố kết quả một nghiên cứu phân tích hệ gen của 1.450.633 người trưởng thành, qua đó xác định được 207 gen có liên quan đến chiều cao. Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế, bao gồm cả Trung tâm Di truyền Regeneron (Regeneron Genetics Center) tại Hoa Kỳ, sử dụng dữ liệu từ 12 nhóm đối tượng khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt tập trung vào những biến thể cực kỳ hiếm gặp gây ảnh hưởng đến chức năng của protein. Trong số 17 gen được xác định có chứa các biến thể này, mức độ tác động trung bình đến chiều cao lên tới 8,92cm, một con số lớn gấp khoảng 52 lần so với mức tác động trung bình 0,17cm thường thấy ở các biến thể di truyền phổ biến liên quan đến chiều cao.

Các gen cho thấy sự khác biệt đáng kể nhất là ACAN và FBN1. Các biến thể gây mất chức năng ở gen ACAN có liên quan đến việc giảm chiều cao trung bình 16,6cm. Ngược lại, các biến thể cụ thể ở gen FBN1 lại gắn liền với việc tăng chiều cao trung bình 11,1cm.

Nhóm nghiên cứu báo cáo rằng, trong số 826.066 cá nhân tham gia phân tích chính, chỉ có 744 người mang các biến thể gây mất chức năng ở 17 gen được xác định là có tác động đáng kể, một trường hợp hiếm gặp, chiếm chưa đến 0,1% tổng số người được nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, 98% số gen này cũng được tìm thấy ở một nhóm đối tượng riêng biệt gồm 624.567 cá nhân.

Những phát hiện này được kỳ vọng sẽ giúp xác định các nguyên nhân di truyền dẫn đến những tình trạng liên quan đến chiều cao, chẳng hạn như các rối loạn tăng trưởng hoặc tầm vóc thấp bé.