Trong phản ánh đến Sở Y tế TPHCM tháng 11, người bệnh có nhiều phản ánh về chi phí và thanh toán bảo hiểm y tế.

Theo đó, một bệnh viện bị phản ánh không cung ứng được thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), yêu cầu người bệnh tự mua bên ngoài. Qua xác minh, cơ sở chưa có sẵn loại thuốc phù hợp cho nhóm bệnh ít gặp, đồng thời người kê đơn chưa xem xét thuốc thay thế cùng nhóm tác dụng dược lý, chưa giải thích rõ về chi phí cho người bệnh.

Sở Y tế TPHCM cho rằng, tình trạng thiếu thuốc cần được quản lý ở cấp hệ thống, thay vì để người bệnh tự xoay xở. Bệnh viện cần thiết lập cảnh báo tồn kho để người kê đơn chủ động nắm thông tin, đồng thời có sự hỗ trợ của bộ phận dược lâm sàng trong việc xem xét phương án thay thế phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Cung ứng thuốc tại bệnh viện. Ảnh: Phạm Hải.

Trường hợp phải sử dụng thuốc ngoài phạm vi thanh toán BHYT, cơ sở cần giải thích minh bạch về quyền lợi, chi phí và các lựa chọn điều trị cho người bệnh. Bệnh viện cũng cần rà soát danh mục thuốc theo mô hình bệnh tật, có phương án xử lý nhu cầu phát sinh và hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp theo Thông tư 22/2024/TT-BYT của Bộ Y tế đối với trường hợp đủ điều kiện.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cũng nhận được phản ánh từ một gia đình bệnh nhi phản ánh hàm lượng thuốc bôi trong đơn ban đầu chưa phù hợp, sau đó đơn được điều chỉnh nhưng chưa được giải thích rõ ràng.

Sau khi bệnh nhi rời phòng khám, bác sĩ phát hiện nhầm lẫn về hàm lượng thuốc và điều chỉnh đơn ngay trong ngày. Nhân viên y tế đã liên hệ với gia đình qua điện thoại, đồng thời gửi đơn thuốc mới qua thư điện tử.

Sở Y tế đánh giá việc phát hiện, sửa sai kịp thời là cần thiết nhưng chưa đủ. Cơ sở y tế cần xác nhận người bệnh hoặc người nhà đã nhận được đơn mới, hiểu rõ nội dung thay đổi và biết cách sử dụng thuốc, tránh tình trạng tiếp tục dùng đơn cũ.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra đơn thuốc trước khi phát hành, đặc biệt về hàm lượng và hướng dẫn sử dụng. Khi điều chỉnh, phải thông báo rõ đơn mới thay thế đơn cũ, phối hợp với bộ phận cấp phát thuốc để phòng ngừa nhầm lẫn. Việc liên hệ, xác nhận người bệnh đã tiếp nhận hướng dẫn mới cũng cần được ghi nhận đầy đủ.

Từ các tình huống trên, Sở Y tế đề nghị người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát những trường hợp tương tự, xác định nguyên nhân gốc, phân công trách nhiệm và điều chỉnh quy trình chuyên môn, phục vụ.

Bốn yêu cầu được nhấn mạnh gồm: bảo đảm dữ liệu sức khỏe chính xác, đầy đủ; bảo đảm quyền lợi BHYT; duy trì quy trình phục vụ thông suốt; giao tiếp với người bệnh trên tinh thần tôn trọng, rõ ràng, dễ hiểu.