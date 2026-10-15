Một bệnh viện - hai cơ sở và bài toán giữ chân nguồn nhân lực

Tuy nhiên, đằng sau những kết quả bước đầu là bài toán không đơn giản về nhân lực. Làm thế nào để vừa duy trì chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở, vừa bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống và giữ chân đội ngũ y bác sĩ lâu dài?

Đoàn Duyên - Văn Dũng/TTXVN