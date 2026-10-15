Một bệnh viện - hai cơ sở và bài toán giữ chân nguồn nhân lực
Hơn 175 nghìn lượt khám bệnh, công suất sử dụng giường bệnh trung bình vượt 100% chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đang từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân trong khu vực.
Tuy nhiên, đằng sau những kết quả bước đầu là bài toán không đơn giản về nhân lực. Làm thế nào để vừa duy trì chất lượng chuyên môn đồng đều giữa hai cơ sở, vừa bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống và giữ chân đội ngũ y bác sĩ lâu dài?
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mot-benh-vien-hai-co-so-va-bai-toan-giu-chan-nguon-nhan-luc-post1394371.html