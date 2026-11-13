Một bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng ở Nghệ An

Hôm nay 13/11, thông tin từ lãnh đạo phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, một bé gái sơ sinh nặng 3kg được người dân phát hiện trong tình trạng nằm một mình giữa cánh đồng trên địa bàn Quỳnh Trang, phường Hoàng Mai, vào tối ngày 12/11/2026.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang. Chính quyền địa phương thông báo tìm kiếm cha mẹ và người thân của cháu bé.

Cháu bé được đưa đến Trạm Y tế Quỳnh Trang chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/11/2026, chị Nguyễn Thị Láng, trú tại Khối 18, phường Hoàng Mai trên đường đi làm về, khi đi ngang qua khu vực cánh đồng thuộc địa bàn Quỳnh Trang thì nghe tiếng trẻ khóc

Kiểm tra, chị phát hiện một bé gái sơ sinh nằm một mình giữa cánh đồng, trong tình trạng rét run.

Thương cháu bé còn đỏ hỏn, không có người thân bên cạnh, chị Láng đã đưa cháu về nhà để chăm sóc, giữ ấm.

Đến sáng ngày 13/11/2026, gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để được khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe.

Cháu bé trong vòng tay cưu mang của nhiều người.

Vào lúc 8 giờ cùng ngày, Trạm Y tế Quỳnh Trang tiếp nhận cháu bé. Qua thăm khám, các y, bác sĩ xác định cháu là bé gái sơ sinh, cân nặng khoảng 3.000g.

Đến nay sức khỏe cháu ổn định, da hồng hào, khóc to, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. Cháu đang được các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, theo dõi và bảo đảm các điều kiện sức khỏe cần thiết.

Cũng trong sáng ngày 13/11, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai đã đến Trạm Y tế Quỳnh Trang thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình sức khỏe của cháu bé.

Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng hoàn tất quy trình, thủ tục pháp lý theo quy định, cháu bé sẽ tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang.

Qua thông báo, chính quyền địa phương trân trọng thông báo và đề nghị cha mẹ, người thân của cháu bé hoặc những ai biết thông tin liên quan đến cháu nhanh chóng liên hệ với phường Hoàng Mai hoặc Trạm Y tế Quỳnh Trang để phối hợp xác minh, thực hiện các thủ tục cần thiết và đón cháu về theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác định được cha mẹ, người thân của cháu bé, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước tiếp theo về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và giải quyết việc nhận con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.