Một bài karaoke khiến cả xóm bị cuốn vào vụ án mạng

Giữa những bộ phim Việt thường khai thác tình cảm, gia đình hoặc kinh dị, Án Mạng Karaoke chọn hướng đi ít phổ biến hơn - một vụ án giết người trong không gian biệt lập, nơi tất cả người có mặt đều có thể là hung thủ.

Đạo diễn Hoàng Lê sử dụng chất liệu xóm giềng quen thuộc, những mâu thuẫn đời thường và tiếng hát karaoke để xây dựng câu chuyện trinh thám pha hài đen.

Tên phim dễ khiến người xem liên tưởng đến một tác phẩm hài nhảm hoặc kinh dị lấy tiếng hát làm yếu tố gây sợ hãi. Thực tế, phần lớn thời lượng 96 phút dành cho hành trình tìm kiếm hung thủ, những cuộc đối chất và các bí mật lần lượt bị phơi bày. Yếu tố kinh dị chỉ xuất hiện ở một số phân cảnh, chủ yếu tạo không khí cho vụ án.

Đạo diễn Hoàng Lê sử dụng chất liệu xóm giềng quen thuộc, những mâu thuẫn đời thường và tiếng hát karaoke để xây dựng câu chuyện trinh thám pha hài đen.

Vụ án mạng từ chuyến đi chữa lành

Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm hàng xóm theo chân Tâm (Đoàn Thiên Ân) lên núi tham gia chuyến đi chữa lành. Trong nhóm có bà Thủy (Vân Dung), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo), bà Bê (Tuyền Mập), Mắm (Tạ Lâm), Nhĩ (Quỳnh Lý) và ông Chín (Tiểu Bảo Quốc).

Tưởng rằng chuyến đi sẽ mang đến những ngày yên tĩnh, cả nhóm nhanh chóng bị khuấy đảo bởi bà Thủy, người phụ nữ có niềm đam mê bất tận với karaoke. Bất chấp không gian thanh tịnh, bà liên tục cất giọng hát Khúc tình nồng, khiến những người xung quanh không khỏi khó chịu.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi bà Thủy được phát hiện đã chết với chiếc micro cắm vào miệng. Hiện trường kỳ quái lập tức biến chuyến đi chữa lành thành cuộc điều tra án mạng.

Thanh Sơn có cảnh tình tứ với nghệ sĩ Vân Dung trong phim.

Từ đây, những mối quan hệ tưởng chừng bình thường trong xóm bắt đầu bộc lộ nhiều góc khuất. Người có vẻ vô can lại che giấu bí mật, trong khi nhân vật bị nghi ngờ nhất chưa chắc đã là thủ phạm.

Điểm thú vị nằm ở việc bộ phim không xây dựng nạn nhân như một người hoàn toàn vô tội về mặt đạo đức. Bà Thủy chua ngoa, độc đoán, thường xuyên gây phiền toái và có những hành động khiến người khác tổn thương. Chính tính cách ấy tạo ra hàng loạt mâu thuẫn, khiến việc xác định ai có động cơ sát hại bà trở nên phức tạp.

Thay vì tìm kiếm một kẻ sát nhân xa lạ, người xem được dẫn vào những xung đột rất gần gũi. Chuyện hàng xóm, tình cảm, sự ghen tuông và những bí mật không ai muốn công khai.

Trinh thám nhiều cú lật, nhưng chưa đủ sức nặng

Án mạng karaoke sử dụng mô-típ whodunit (ai là hung thủ), vốn quen thuộc với người yêu thích tiểu thuyết và phim trinh thám. Một án mạng xảy ra tại địa điểm tương đối biệt lập, số lượng nghi phạm được giới hạn và mỗi người đều có cơ hội che giấu sự thật.

Từ vụ án mạng, mối quan hệ tưởng chừng bình thường trong xóm bắt đầu bộc lộ nhiều góc khuất.

Ưu điểm của kịch bản nằm ở cách phân bổ nghi vấn. Thay vì tập trung vào một hoặc hai nhân vật, phim lần lượt hé lộ bí mật của từng người. Mỗi tình tiết mới có thể khiến khán giả thay đổi nhận định về thủ phạm.

Những lời khai, mối quan hệ bất chính và bằng chứng ngoại phạm được sử dụng để đánh lạc hướng người xem. Phim cũng biết tận dụng tâm lý nghi ngờ của khán giả: khi một người trở nên quá đáng ngờ, câu chuyện lại xuất hiện chi tiết khiến giả thuyết ban đầu lung lay.

Cách triển khai này giúp vụ án duy trì được sự tò mò, nhất là ở nửa sau. Tuy nhiên, kịch bản trinh thám vẫn cần nhiều yếu tố hơn để trở nên thuyết phục.

Vấn đề của bộ phim nằm ở độ phức tạp của quá trình suy luận. Các nhân vật chủ yếu lần theo những bí mật cá nhân, lời khai và tình huống mới xuất hiện, thay vì từng bước giải quyết một bài toán điều tra có chiều sâu.

Một số lập luận khá đơn giản, chưa tạo được cảm giác thỏa mãn cho những khán giả đã quen với các tác phẩm trinh thám đòi hỏi suy luận chặt chẽ. Cách phim liên tục chuyển nghi vấn từ người này sang người khác đôi khi cũng khiến thủ pháp đánh lạc hướng trở nên dễ nhận diện.

Nhịp phim cũng gây đáng tiếc khi phần đầu dành khá nhiều thời gian giới thiệu các thành viên trong xóm, tạo mâu thuẫn và xây dựng tình huống hài. Khi vụ án bắt đầu phát triển, tốc độ kể chuyện tăng lên rõ rệt, đặc biệt ở phần cuối.

Kịch bản trinh thám vẫn cần nhiều yếu tố hơn để trở nên thuyết phục.

Sự chênh lệch này khiến một số tình tiết quan trọng chưa có đủ thời gian phát huy tác dụng. Động cơ gây án và những thông điệp được đưa ra gần đoạn kết cũng chưa thật sự thuyết phục, phần nào làm giảm sức nặng của màn giải mã.

Đoàn Thiên Ân nổi bật, Vân Dung duyên dáng

Điểm sáng đáng kể nhất của bộ phim nằm ở diễn xuất, đặc biệt là Đoàn Thiên Ân trong vai Tâm.

Sau Nụ hôn bạc tỷ và Hẹn em ngày nhật thực, người đẹp tiếp tục lựa chọn một nhân vật khác biệt. Nếu hai tác phẩm trước đặt cô vào những câu chuyện thiên về tình cảm, vai Tâm yêu cầu nữ diễn viên thể hiện sự quan sát, khả năng phán đoán và bản lĩnh khi đối diện hàng loạt nghi phạm.

Thiên Ân có lợi thế về ngoại hình, thần thái và khả năng tạo thiện cảm trên màn ảnh. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận hơn là cô không để nhân vật bị chìm giữa dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm.

Diễn xuất của Đoàn Thiên Ân tiến bộ.

Tâm không cần những biểu cảm quá mức hay các tình huống gây cười ồn ào để trở nên nổi bật. Thiên Ân lựa chọn lối diễn tương đối tiết chế, giữ sự bình tĩnh và tập trung trong những phân đoạn điều tra.

Đây là hướng thể hiện phù hợp với nhân vật, đồng thời giúp nữ diễn viên thoát khỏi cảm giác lặp lại hình tượng từ các phim tình cảm trước đó.

Dù vậy, Tâm vẫn còn hạn chế ở chiều sâu tâm lý. Động lực khiến nhân vật quyết tâm theo đuổi vụ án chưa được khai thác đủ rõ. Cô có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy câu chuyện, nhưng hành trình điều tra đôi lúc giống nhiệm vụ mà kịch bản giao phó hơn là một lựa chọn xuất phát từ nhu cầu nội tâm.

Thiên Ân cũng chưa thật sự nổi bật ở tất cả phân đoạn đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp. Dù vậy, xét trên tổng thể, đây là vai diễn cho thấy cô có khả năng đảm nhận những nhân vật vượt khỏi khuôn mẫu tình cảm quen thuộc.

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung lại là nhân vật tạo ra phần lớn sức hút ban đầu. Nữ nghệ sĩ thể hiện bà Thủy bằng lối diễn quen thuộc nhưng hiệu quả, đanh đá, chua ngoa, đôi khi quá quắt nhưng vẫn có nét hài hước khiến khán giả khó ghét hoàn toàn.

Điều thú vị là bà Thủy không xuất hiện xuyên suốt với thời lượng lớn nhất, nhưng sự hiện diện của nhân vật vẫn bao trùm câu chuyện. Ngay cả sau khi bị sát hại, những mâu thuẫn và hành động trong quá khứ của bà tiếp tục chi phối diễn biến vụ án.

Thanh Sơn cũng có vai diễn đáng chú ý khi hóa thân thành Trực, người đàn ông chuẩn bị kết hôn với Vy nhưng lại có quan hệ tình cảm bất chính với bà Thủy.

Nhân vật mang nhiều mâu thuẫn, vừa có vẻ ngoài mạnh mẽ vừa che giấu bí mật khó nói. Kinh nghiệm diễn xuất giúp Thanh Sơn xử lý khá tốt phân đoạn căng thẳng, đặc biệt khi Trực bị đẩy vào vòng nghi vấn.

Trong khi đó, Đại Nghĩa, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý và Tạ Lâm tạo nên một tập thể nhân vật nhiều màu sắc. Mỗi người có nét tính cách riêng, giúp câu chuyện không bị phụ thuộc hoàn toàn vào hai vai chính.