Sau bốn năm kể từ LINK (2022), Hoàng Thùy Linh ra mắt album phòng thu thứ năm mang tên Thùy. Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã có mặt chúc mừng nữ ca sĩ, gồm hội bạn thân: Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh cùng các nghệ sĩ trẻ như Anh Tài Cheng, rapper Đen...

Đen có mặt từ sớm "check-in" thảm đỏ cùng Hoàng Thùy Linh.

Dàn chị em thân thiết đến chúc mừng album Thùy.

Bên cạnh dàn khách mời dự sự kiện, ê-kíp thực hiện Thùy còn có sự góp mặt của Anh Trai Khoi Vu. Chia sẻ về lần hợp tác này, Khoi Vu cho biết anh tin vào chữ "duyên". Trước khi bắt tay trong âm nhạc, nam ca sĩ từng gặp Hoàng Thùy Linh ở một lần đóng quảng cáo chung và sau đó nhận được lời mời cùng thực hiện album lần này.

Khoi Vu chia sẻ về việc được đàn chị Hoàng Thùy Linh khen.

Ngoài Anh Trai Khoi Vu, dự án còn quy tụ TRIPLED, Anh Tài Cheng và một số nghệ sĩ trẻ khác. Trong đó, Khắc Hưng cùng Hoàng Thùy Linh đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc xuyên suốt, đồng thời cùng sáng tác một số ca khúc.

Về tên gọi, Thùy là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba album đặt theo tên thật của nữ ca sĩ. Trước đó, Hoàng (2019) kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với âm nhạc đương đại, còn LINK (2022) mở rộng sự kết nối cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Lựa chọn từ đứng giữa tên mình, Hoàng Thùy Linh cho biết sản phẩm lần này phản ánh quá trình quan sát, học hỏi và hiểu rõ bản thân hơn, hướng đến sự cân bằng và dịu dàng trong cách đón nhận cuộc sống.

Orange thích "năng lượng đáo để" của Hoàng Thùy Linh trong ca khúc Nhẹ Dạ Cả Tin.

Album gồm 11 ca khúc, tiếp nối hai đĩa đơn đã phát hành trước đó là Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp. Xuyên suốt dự án, Hoàng Thùy Linh chọn hình tượng dòng nước làm mạch liên kết và tiếp tục sử dụng chất liệu văn hóa, ngôn ngữ Việt.

Phần mở đầu mang góc nhìn trong sáng với Mời Em Đến Với Cuộc Đời, Em Múa Em Ca, Nhún và Cấm Tám. Tiếp đến, nhiều ca khúc khai thác thành ngữ bằng giọng điệu hóm hỉnh để kể về những va chạm đời sống như Nhẹ Dạ Cả Tin, Gắp Lửa Bỏ Tay Người, Ăn Cắp La Làng hay Nếm Mật Nằm Gai.

Hoàng Thùy Linh "rì-viu" nhanh các ca khúc trong album Thùy.

Khép lại album là Hầu Quạt, bản tình ca lấy cảm hứng từ bối cảnh xứ Huế với sông Hương, núi Ngự. Đây cũng là ca khúc có sự góp giọng của Đen, nghệ sĩ khách mời duy nhất xuất hiện trong Thùy. Thông qua sản phẩm lần này, Hoàng Thùy Linh gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành và bày tỏ mong muốn 11 ca khúc có thể mang lại sự sẻ chia cho người nghe.

Đen và Hoàng Thùy Linh "dắt tay nhau" trong Hầu Quạt.