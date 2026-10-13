Moskva đánh chặn hơn 400 UAV, đẩy lùi một trong những đợt tập kích lớn từ đầu năm

Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào vùng Moskva hồi tháng 9/2026. Ảnh: AnadoluAgency/X

Dẫn bài viết trên kênh Telegram của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, hãng thông tấn Tass cho biết số UAV trên được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10 (giờ địa phương). Phần lớn số UAV đã bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa từ xa. Ngoài ra, lực lượng phòng không đã đánh chặn 65 UAV đang tiến về phía thủ đô Nga. Hiện chưa có thông tin về thương vong tại Moskva liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ông Sobyanin cho biết đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Moskva xảy ra trong đêm 19/9, khi hệ thống phòng không bắn hạ hơn 1.600 UAV, trong đó có 450 chiếc hướng về thủ đô Nga.

Trong đêm 12/10, các hạn chế bay tạm thời cũng được áp dụng tại ba sân bay ở Moskva, gồm Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Kaluga, ông Vladislav Shapsha, cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 73 UAV tại địa phương này. Vụ tấn công gây hư hại một tòa nhà trường học, hai nhà dân và một ô tô tại huyện Mosalsky. Không có thương vong được ghi nhận.