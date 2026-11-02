Moscow tiết lộ dầu diesel của Nga vẫn vào châu Âu bất chấp lệnh cấm

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Vesti hôm Chủ nhật (1/11) về khả năng các nước châu Âu mua khí đốt Nga thông qua nước thứ ba, ông Novak cho hay những trường hợp như vậy hoàn toàn có thể xảy ra và dẫn chứng về dầu diesel.

“Dù châu Âu đã cấm mua dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga nhưng chúng ta vẫn thấy dầu diesel của Nga đôi khi xuất hiện tại châu Âu dưới những nhãn mác khác”, ông Novak nói.

Phó Thủ tướng Nga cũng cảnh báo châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc vượt qua mùa đông do lượng khí đốt dự trữ trong các cơ sở lưu trữ ngầm đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. “Hiện nay, lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ ngầm đang ở mức thấp kỷ lục. Việc người châu Âu vượt qua mùa đông như thế nào sẽ là một câu chuyện đáng chú ý”, ông Novak nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo này, các cơ sở lưu trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện chứa khoảng 82,1 tỷ mét khối khí đốt, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Con số này cũng thấp hơn 9,4 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận đưa dầu diesel từ Nga ra thị trường toàn cầu, nhằm giảm giá năng lượng vốn đã tăng vọt trong cuộc chiến chống Iran của Mỹ và Israel. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp quyền miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động kinh doanh dầu diesel của Nga cho đến tháng 4/2027.

Theo hãng tin Al Jazeera, quyết định của ông Trump đã làm Ukraine và các đối tác châu Âu phẫn nộ. Họ cho rằng động thái này chẳng khác nào "trao quà cho Nga" để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại cáo buộc châu Âu “đạo đức giả”, viện dẫn các số liệu cho thấy các nước EU vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga.