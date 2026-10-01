Moscow phát cảnh báo hạt nhân, Tổng thư ký Rutte tuyên bố: 'NATO mạnh hơn Nga rất nhiều'

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, cách tốt nhất để xử lý tình hình hiện nay là bình tĩnh, tiếp tục công việc và duy trì hỗ trợ Ukraine. (Nguồn: ANP)

Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã gửi NATO công hàm cáo buộc liên minh có hành vi “liều lĩnh và vô trách nhiệm” gần vùng Kaliningrad, sau các cuộc tập trận của liên minh quân sự này hồi tháng trước với sự tham gia của một số máy bay trinh sát, lực lượng mặt đất và máy bay chiến đấu.

Trong công hàm, cơ quan đại diện Nga nhấn mạnh, Moscow có đủ phương tiện để đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào và sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập Kaliningrad với phần còn lại của Nga.

Theo một nhà ngoại giao NATO được thông báo về nội dung công hàm, Moscow đã đề cập cụ thể đến khả năng sử dụng kho vũ khí hạt nhân.

Phản ứng trước sự việc trên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 30/9 cho biết, liên minh đã phải gửi phản hồi Nga để làm rõ rằng, NATO là một liên minh phòng thủ, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine và những lời đe dọa hạt nhân.

Báo Politico dẫn lời ông Rutte tuyên bố: “NATO mạnh hơn Nga rất nhiều, vì vậy không có cách nào họ có thể đánh bại chúng ta”. Theo Tổng thư ký NATO, cách tốt nhất để xử lý tình hình hiện nay là “bình tĩnh, tiếp tục công việc và duy trì hỗ trợ Ukraine”.

Người phát ngôn NATO Allison Hart sau đó xác nhận, liên minh đã gửi công hàm phản hồi tới các quan chức Nga, nói rõ: “NATO là một liên minh phòng thủ và không có hoạt động hay cuộc tập trận nào của chúng tôi gây nguy hiểm cho bất kỳ khu vực nào của Nga”.

Một số nước thành viên NATO cho rằng, những cảnh báo của Nga chủ yếu nhằm gây sức ép lên dư luận các nước đồng minh để làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ chưa đưa ra phản hồi.