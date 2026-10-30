Moscow (Nga) gia tăng sức hút đối với du khách Việt Nam

Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: BTC.

Theo số liệu được công bố từ Ủy ban Du lịch thành phố Moscow (Moscow City Tourism Committee), năm 2025, Moscow đón 42.200 lượt khách Việt Nam, tăng 17% so với năm trước. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi thành phố ghi nhận 21.000 lượt khách Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với ngành Du lịch Moscow, đồng thời phản ánh sự quan tâm ổn định của du khách Việt Nam dành cho điểm đến này.

Một trong những yếu tố được kỳ vọng tạo cú hích cho hoạt động du lịch giữa hai thị trường là chương trình thí điểm miễn thị thực có thời hạn 1 năm vừa được triển khai. Theo đó, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh vào Nga và lưu trú tối đa 30 ngày. Chính sách này được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa thủ tục đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Moscow.

Cung điện Tsaritsyno, Moscow. Ảnh: BTC.

Bên cạnh chính sách thị thực, khả năng kết nối hàng không giữa hai nước cũng là lợi thế đáng chú ý. Hiện nay, mạng lưới đường bay cung cấp khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Moscow và Việt Nam, giúp du khách có thêm lựa chọn về thời gian và lịch trình di chuyển.

Bà Dương Thanh Hằng, đại diện Sun Smile Travel Vietnam – đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch đến Nga, cho biết, mạng lưới đường bay thẳng cùng chính sách đơn giản hóa thị thực mang lại nhiều thuận lợi cho việc xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch.

Theo bà Dương Thanh Hằng, bên cạnh những đoàn khách ghép đi theo tour truyền thống thường được lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến 1 năm, chính sách mới còn mở ra cơ hội cho nhóm khách lẻ và giới trẻ lựa chọn hình thức du lịch tự túc. Du khách có thể chủ động tìm kiếm vé máy bay giá tốt, đặt phòng khách sạn thông qua các ứng dụng, nền tảng trực tuyến và linh hoạt xây dựng hành trình theo sở thích cá nhân.

Không chỉ chú trọng cải thiện khả năng kết nối và tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh, thành phố Moscow còn đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch theo hướng kết hợp giữa nền tảng số và các dịch vụ thực tế. Trong đó, việc ra mắt phiên bản tiếng Việt chính thức của nền tảng Discover Moscow được xem là bước tiến đáng chú ý trong hoạt động hỗ trợ du khách Việt Nam.

Nhà hát Bolshoi, Moscow. Ảnh: BTC.

Nền tảng này cung cấp hệ thống thông tin du lịch, các gợi ý lịch trình được thiết kế sẵn, ý tưởng trải nghiệm theo mùa cùng những lời khuyên hữu ích phục vụ quá trình chuẩn bị chuyến đi. Đây cũng là kênh thông tin dành cho các đối tác lữ hành và khách du lịch tự túc, giúp người dùng tiếp cận thông tin về điểm tham quan, tuyến hành trình và các dịch vụ tại Moscow một cách thuận tiện hơn.Việc phát triển nội dung bằng tiếng Việt không chỉ giúp du khách giảm bớt rào cản ngôn ngữ khi tìm hiểu điểm đến mà còn tạo thêm công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong quá trình xây dựng, giới thiệu và tổ chức sản phẩm du lịch đến Nga.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường này, bà Hồng Hòa, đại diện TransViet Travel, cho rằng Moscow có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường khách Việt Nam trong thời gian tới. Sức hấp dẫn của Moscow đối với du khách Việt Nam trước hết đến từ bề dày lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời cácnền tảng du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng từ phân khúc 3 sao, 4 sao đến cao cấp, cùng mạng lưới giao thông công cộng và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Búp bê Matryoshka tại Trung tâm thương mại GUM, Moscow. Ảnh: BTC.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, mạng lưới hàng không, hạ tầng du lịch phát triển và các nền tảng thông tin số hóa đang tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho Moscow trong việc thu hút khách Việt Nam. Những đánh giá tích cực từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy triển vọng mở rộng hợp tác giữa điểm đến này với thị trường du lịch Việt Nam.