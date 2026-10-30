Moscow gia tăng sức hút với du khách Việt nhờ chính sách visa và hạ tầng du lịch

Cung điện Tsaritsyno, Moscow. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Theo số liệu được cung cấp từ thị trường du lịch Moscow, năm 2025, thủ đô Liên bang Nga đón 42.200 lượt khách Việt Nam, tăng 17% so với năm trước. Trong nửa đầu năm 2026, lượng khách Việt Nam đến Moscow đạt khoảng 21.000 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ.

MIỄN THỊ THỰC MỞ THÊM CƠ HỘI CHO DU LỊCH TỰ TÚC

Đà tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm của du khách Việt Nam đối với Moscow tiếp tục được duy trì, trong bối cảnh các điều kiện về thị thực, kết nối hàng không và dịch vụ du lịch ngày càng thuận lợi.

Một trong những yếu tố được kỳ vọng thúc đẩy dòng khách Việt Nam đến Moscow là chính sách miễn thị thực mới của Liên bang Nga.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 15/10/2027, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày mỗi lần, phục vụ các mục đích như du lịch, thăm thân, công tác và tham gia một số hoạt động được phép.

Điện Kremlin, Moscow. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Chính sách này góp phần đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, tạo thuận lợi cho việc xây dựng chương trình du lịch, đặc biệt đối với nhóm khách tự túc và những người có nhu cầu linh hoạt về thời gian.

Cùng với đó, mạng lưới đường bay kết nối giữa Việt Nam và Moscow tiếp tục được mở rộng, giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm điều kiện phát triển sản phẩm và tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Bà Dương Thanh Hằng, đại diện Sun Smile Travel Vietnam, đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch Nga, đánh giá việc mở rộng đường bay thẳng và đơn giản hóa thủ tục thị thực mang lại nhiều thuận lợi cho cả doanh nghiệp và du khách.

Theo bà Hằng, bên cạnh các đoàn khách đi tour truyền thống, thường được lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến một năm, chính sách mới tạo điều kiện để nhóm khách lẻ và giới trẻ chủ động tổ chức chuyến đi.

Du khách có thể tự tìm kiếm vé máy bay phù hợp, đặt phòng khách sạn qua các nền tảng trực tuyến và lựa chọn lịch trình trải nghiệm theo nhu cầu.

Đại diện Sun Smile Travel Vietnam dự báo lượng khách Việt Nam đến Moscow có khả năng tăng mạnh trong mùa du lịch hè tới, khi những thuận lợi về thị thực và kết nối hàng không phát huy hiệu quả.

HẠ TẦNG DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SỐ TẠO LỢI THẾ

Bên cạnh chính sách nhập cảnh, hạ tầng du lịch và khả năng cung cấp thông tin bằng tiếng Việt cũng là những yếu tố được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao.

Moscow đã ra mắt phiên bản tiếng Việt của nền tảng du lịch Discover Moscow, cung cấp thông tin về các điểm tham quan, tuyến du lịch, hoạt động văn hóa, giải trí và gợi ý lịch trình theo mùa.

Nền tảng này hỗ trợ du khách tìm hiểu điểm đến, chủ động lên kế hoạch chuyến đi, đồng thời giúp các doanh nghiệp lữ hành tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng sản phẩm du lịch.

Búp bê Matryoshka tại Trung tâm thương mại GUM, Moscow. Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Sau chuyến khảo sát thực tế tại Moscow, bà Hồng Hòa, đại diện TransViet Travel, nhận định thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường khách Việt Nam.

Theo bà Hòa, Moscow sở hữu hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, từ phân khúc khách sạn 3 - 4 sao đến cao cấp, cùng mạng lưới giao thông công cộng và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế tương đối phát triển.

Không chỉ có lợi thế về hạ tầng, Moscow còn hấp dẫn du khách nhờ bề dày lịch sử, các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và giá trị văn hóa đặc sắc.

Đại diện TransViet Travel cho rằng những yếu tố này tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển nhiều dòng sản phẩm, từ tham quan di sản, khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa đến các chương trình du lịch chuyên đề dành cho khách muốn tìm hiểu sâu về nước Nga.

Với chính sách thị thực thuận lợi hơn, khả năng kết nối hàng không được cải thiện và hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, Moscow có thêm cơ hội mở rộng thị phần khách Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành, đây cũng là cơ sở để đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách, từ tour trọn gói đến du lịch tự túc.