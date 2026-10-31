Moscow gia tăng sức hút với du khách Việt Nam

Theo số liệu được công bố, năm 2025, Moscow đón khoảng 42.200 lượt khách Việt Nam, tăng 17% so với năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục ghi nhận 21.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 7% so với cùng kỳ.

Một trong những yếu tố được kỳ vọng thúc đẩy dòng khách là chương trình thí điểm miễn thị thực có thời hạn 1 năm, cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày. Cùng với đó, hiện có khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Moscow với Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tour và các chuyến đi tự túc.

Quảng trường Đỏ, Moscow. Nguồn: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Bà Dương Thanh Hằng - đại diện Sun Smile Travel Vietnam, nhận định chính sách thị thực đơn giản hóa cùng mạng lưới đường bay thẳng giúp doanh nghiệp và du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch.

Bên cạnh các đoàn khách đi theo tour truyền thống thường được chuẩn bị trước từ 6 tháng đến 1 năm, những nhóm khách lẻ và người trẻ cũng có thêm điều kiện lựa chọn hình thức du lịch tự túc.

Theo bà Hằng, xu hướng này có thể góp phần thúc đẩy lượng khách Việt Nam đến Moscow trong thời gian tới, đặc biệt vào mùa du lịch hè.

Ở góc độ hạ tầng, Moscow đang chú trọng phát triển các dịch vụ hỗ trợ du khách trên cả nền tảng số và thực tế. Đáng chú ý, nền tảng thông tin du lịch Discover Moscow đã có phiên bản tiếng Việt, cung cấp thông tin về điểm tham quan, gợi ý lịch trình, hoạt động theo mùa và kinh nghiệm du lịch. Đây là nguồn thông tin hỗ trợ cả doanh nghiệp lữ hành lẫn khách đi tự túc trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị chuyến đi.

Quảng trường Manezhnaya. Nguồn: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Cung điện Tsaritsyno. Nguồn: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Búp bê Matryoshka tại Trung tâm thương mại GUM. Nguồn: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow

Đánh giá về tiềm năng của thị trường, bà Hồng Hòa - đại diện TransViet Travel, cho biết Moscow có hệ thống lưu trú đa dạng, từ phân khúc 3-4 sao đến cao cấp, cùng mạng lưới giao thông công cộng và các dịch vụ phục vụ khách quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp này, sức hút của Moscow đối với du khách Việt Nam còn đến từ bề dày lịch sử, giá trị văn hóa, kiến trúc và những công trình biểu tượng của nước Nga. Đây cũng là cơ sở để phát triển nhiều dòng sản phẩm du lịch, từ tham quan di sản, tìm hiểu lịch sử đến trải nghiệm văn hóa bản địa và các chương trình chuyên đề.

Những đánh giá từ doanh nghiệp lữ hành cho thấy Moscow đang có thêm điều kiện để mở rộng thị trường khách Việt Nam. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả tiềm năng này không chỉ phụ thuộc vào chính sách đi lại thuận lợi mà còn đòi hỏi sự đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách.