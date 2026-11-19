Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá Morocco

Theo bảng xếp hạng vừa được FIFA cập nhật, đội tuyển Morocco đã nhảy vọt từ vị trí thứ 7 lên thứ 5 thế giới, với 1.809,37 điểm, nhờ điểm số tích lũy từ loạt trận quốc tế gần đây. Sự thăng tiến này đến sau hai chiến thắng trước Niger với các tỉ số 5-1 và 1-0 tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2027 (CAN 2027).

Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouahbi, Morocco đang duy trì thành tích toàn thắng và xây chắc ngôi đầu bảng A với 12 điểm tại chiến dịch vòng loại Cúp bóng đá châu Phi.

Với thứ hạng 5 thế giới, Morocco đã đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển thuộc khu vực Ả Rập đầu tiên góp mặt trong nhóm 5 đội mạnh nhất hành tinh. Đồng thời, họ cũng là đại diện châu Phi thứ hai từng chạm tới cột mốc này, cân bằng thành tích của Nigeria, đội từng vươn lên hạng 5 thế giới vào năm 1994.

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA tháng này, cuộc hoán đổi vị trí giữa Morocco và Bồ Đào Nha là biến động đáng chú ý trong top 10. Bồ Đào Nha tụt một bậc từ hạng 5 xuống hạng 6, trong khi Brazil cũng tụt một bậc xuống hạng 7, qua đó nhường vị trí cho Morocco.

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn vững vàng ở ngôi vị số một thế giới dù vừa nhận thất bại 2-3 trước tuyển Anh ngay tại Madrid, trận thua chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của nhà đương kim vô địch thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 4 lần lượt thuộc về Argentina hạng 2, Pháp hạng 3 và Anh hạng 4.

Ở nhóm cuối top 10, tuyển Bỉ đứng thứ 8, Hà Lan duy trì hạng 9 thế giới và Colombia đứng thứ 10.

Thành tích bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA là quả ngọt cho phong độ ổn định của bóng đá Morocco ở các sân chơi đỉnh cao suốt những năm qua. Sau chiến tích lịch sử vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, họ tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi lọt vào tứ kết World Cup 2026 và chỉ chịu dừng bước trước tuyển Pháp với thất bại 0-2, qua đó trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai lần liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cùng với vinh dự là một trong các quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030, Morocco đang bước vào kỷ nguyên vàng rực rỡ nhất lịch sử.