Morocco và Tây Ban Nha đối mặt sức ép từ vấn đề di cư

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Morocco ngày 9/10, Quốc vương Mohammed VI cho rằng một số phán quyết của tòa án Tây Ban Nha đã lỗi thời, thiếu tính thực tế và cản trở hợp tác song phương. Theo ông, những phán quyết này gây khó khăn cho việc hồi hương trẻ vị thành niên và những người xin tị nạn không đủ điều kiện, đồng thời tạo cơ hội cho các mạng lưới tội phạm trục lợi.

Nhà vua nhấn mạnh quan hệ đối tác với Tây Ban Nha là lựa chọn có chủ quyền của Morocco, không thể bị chi phối bởi sức ép, đe dọa hay hành vi tống tiền. Ông cho biết Rabat sẽ đề xuất kế hoạch hợp tác với các đối tác, tập trung vào phát triển chung, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế và duy trì ổn định khu vực.

Quan hệ Morocco - Tây Ban Nha được cải thiện từ năm 2022, sau khi Madrid ủng hộ kế hoạch tự trị của Rabat đối với vùng lãnh thổ Tây Sahara đang tranh chấp. Tuy nhiên, khủng hoảng di cư tại Ceuta cuối tháng 7/2026 tiếp tục thử thách quan hệ hai nước, làm nổi bật bất đồng về kiểm soát biên giới và hồi hương người di cư.

Vấn đề di cư cũng tiếp tục gây tranh luận tại Liên minh châu Âu (EU). Một số ý kiến chỉ trích chính sách nhập cư tương đối cởi mở của chính phủ Tây Ban Nha do Thủ tướng Pedro Sánchez lãnh đạo, cho rằng chương trình hợp thức hóa cư trú cho người nhập cư không có giấy tờ có thể làm gia tăng sức hút đối với người di cư.

Những diễn biến trên cho thấy di cư vẫn là thách thức đối với quan hệ Morocco - Tây Ban Nha và sự phối hợp giữa các nước châu Âu. Việc tìm kiếm giải pháp bền vững đòi hỏi các bên tăng cường hợp tác, đồng thời cân bằng giữa kiểm soát di cư và bảo đảm các quy định về tị nạn.