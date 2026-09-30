Morocco có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Nữ Thủ tướng Morocco, bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: AFP/Getty Images

Hoàng gia Morocco cho biết, Quốc vương Mohammed VI đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho bà El Mansouri.

Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) của bà El Mansouri được thành lập vào năm 2008. Kể từ đó, đảng này xác định là đối trọng với đảng Công lý và Phát triển (PJD) theo đường lối Hồi giáo, thông qua việc ủng hộ hiện đại hóa xã hội và các quan điểm mang tính thế tục.

Morocco là một quốc gia quân chủ lập hiến, nơi Quốc vương nắm giữ quyền lực sâu rộng đối với chính sách đối ngoại, quốc phòng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Theo Hiến pháp Morocco, Quốc vương bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ từ đảng chính trị giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện.

Bà El Mansouri, 50 tuổi, một luật sư từng giữ chức Bộ trưởng Nhà ở trong chính phủ sắp mãn nhiệm và là Thị trưởng Marrakech, sẽ lãnh đạo các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh, đồng thời trình danh sách các thành viên nội các để Nhà vua phê chuẩn.

Chính phủ mới sẽ giám sát giai đoạn cuối của kế hoạch đầu tư trị giá 20 tỷ USD nhằm chuẩn bị cho World Cup 2030 - giải đấu mà Morocco sẽ đồng đăng cai cùng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Trong những năm gần đây, Quốc vương Mohammed VI đã bổ nhiệm một nữ cố vấn. Morocco cũng đã có phụ nữ đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong bộ máy nhà nước. Chính phủ sắp mãn nhiệm từng có 4 nữ Bộ trưởng.

Theo Reuters