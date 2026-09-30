Morocco có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử khi bà El Mansouri, 50 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Morocco và là người phụ nữ thứ hai tại thế giới Ả Rập đảm nhận vị trí người đứng đầu chính phủ, sau cựu Thủ tướng Najla Bouden của Tunisia.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi Đảng Xác thực và Hiện đại (PAM) theo khuynh hướng trung lập của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 23/9 vừa qua với 97 trên tổng số 395 ghế tại Hạ viện.

Phát biểu trên truyền hình sau khi nhận nhiệm vụ, bà El Mansouri xúc động chia sẻ rằng đây là một "thời khắc lịch sử", đồng thời nhấn mạnh: "Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, một người phụ nữ gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Chính phủ. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả phụ nữ Morocco".

Quốc vương Mohammed VI của Ma Rốc tiếp đón bà Fatima Ezzahra El Mansouri tại Cung điện Hoàng gia ở Rabat ngày 29/9. Video: SNRTNewsfr

Do không đạt đủ 198 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Hạ viện, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tân Thủ tướng Morocco là phải đàm phán với các đảng phái khác để thành lập một chính phủ liên minh.

Tân Thủ tướng Fatima Ezzahra El Mansouri sinh ngày 3/1/1976 tại Marrakesh trong một gia đình có truyền thống chính trị nổi bật, với cha bà từng là Phó Thống đốc Marrakesh và Đại sứ Morocco tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sau khi hoàn thành chương trình học ở quê nhà, bà sang du học ngành luật tại Đại học Montpellier ở Pháp, nhận bằng luật kinh doanh Anh - Mỹ tại Đại học Pace ở Mỹ và bằng luật tại Đại học Mohammed V ở Rabat.

Trước khi bước vào chính trường, bà hoạt động như một luật sư chuyên về giao dịch thương mại và bất động sản. Sự nghiệp chính trị của bà thăng tiến nhanh chóng kể từ năm 2009 khi bà đắc cử Thị trưởng Marrakesh ở tuổi 33, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của thành phố này.

Bà tiếp tục tái cử vị trí thị trưởng sau cuộc bầu cử năm 2021 và từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quy hoạch Lãnh thổ Quốc gia, Phát triển Đô thị, Nhà ở và Chính sách Thành phố trong chính phủ tiền nhiệm từ ngày 7/10/2021. Đến năm 2024, bà được tín nhiệm bầu làm người điều hành ban lãnh đạo tập thể của PAM.