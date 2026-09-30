Morocco có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Reuters hôm 29/9 dẫn thông báo của Hoàng gia Morocco cho biết Quốc vương Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 23/9.

Quyết định đánh dấu lần đầu tiên Morocco có nữ thủ tướng. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, bà El-Mansouri khẳng định đây là niềm tự hào không chỉ đối với cá nhân, mà còn đối với tất cả phụ nữ Morocco. Theo truyền thông khu vực, bà El Mansouri, 50 tuổi, cũng là người phụ nữ thứ hai giữ chức thủ tướng tại một quốc gia Arab, sau bà Najla Bouden của Tunisia.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Morocco. Ảnh: AA

Việc bổ nhiệm được công bố sau khi đảng Xác thực và Hiện đại (PAM) của bà El Mansouri giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả chính thức cho thấy PAM giành 97/395 ghế tại hạ viện, vượt đảng Tập hợp Quốc gia của những người Độc lập (RNI) với 66 ghế và đảng Istiqlal với 65 ghế.

Theo Hiến pháp Morocco, Quốc vương bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ từ chính đảng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hạ viện. Do không đảng nào giành đa số tuyệt đối, bà El Mansouri sẽ phải tiến hành đàm phán với các lực lượng chính trị khác để thành lập liên minh cầm quyền trước khi trình danh sách nội các lên Quốc vương phê chuẩn.

Reuters cho hay, bà El Mansouri tuyên bố không đặt ra “lằn ranh đỏ” trong quá trình thương lượng thành lập liên minh, dù PAM từng có bất đồng với một số đối tác trong chính phủ mãn nhiệm. Trong khi đó, đảng Công lý và Phát triển (PJD), giành 54 ghế, đã tuyên bố sẽ đứng về phía đối lập.

Sinh năm 1976 và được đào tạo về luật tại Pháp, bà El Mansouri là một trong những nhân vật nổi bật của PAM. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Nhà ở trong chính phủ mãn nhiệm và hai lần đảm nhiệm cương vị thị trưởng Marrakech.

Bà El Mansouri cũng từng được Forbes xếp vào nhóm 20 phụ nữ trẻ có ảnh hưởng nhất châu Phi năm 2014 và cùng năm được Diễn đàn Kinh tế Thế giới lựa chọn vào nhóm các lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Reuters nhấn mạnh, chính phủ mới sẽ phải giải quyết những sức ép về việc làm, chi phí sinh hoạt và bất mãn trong giới trẻ, đồng thời hoàn tất chương trình đầu tư khoảng 20 tỷ USD chuẩn bị cho World Cup 2030 mà Morocco đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.