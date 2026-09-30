Morocco có nữ Thủ tướng đầu tiên sau kỳ bầu cử bước ngoặt

Tân Thủ tướng Morocco Fatima Ezzahra El Mansouri. (Nguồn: Al Jazeera)

Quyết định được công bố sau khi đảng Tính xác thực và hiện đại (PAM) của bà giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 23/9.

Theo thông cáo của Bộ Hoàng gia, Nghi lễ và Phủ Thủ tướng Morocco, Quốc vương Mohammed VI đã tiếp bà El Mansouri tại Cung điện Hoàng gia ở Rabat, đồng thời giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Theo quy định của Morocco, Quốc vương bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ từ đảng giành nhiều ghế nhất tại hạ viện gồm 395 nghị sĩ.

Phát biểu sau cuộc gặp, lãnh đạo đảng PAM El Mansouri gọi quyết định bổ nhiệm là “thời khắc lịch sử” đối với Morocco, đồng thời cho rằng, đây là niềm tự hào đối với phụ nữ trong cả nước.

Tân Thủ tướng cho biết sẽ lập tức tiến hành tham vấn trong nội bộ PAM và với các đảng phái khác để thành lập chính phủ.

Bà El Mansouri cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn mới, trong đó đặc biệt chú trọng những kỳ vọng của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nữ chính khách cam kết xây dựng một chương trình hành động với các giải pháp thực tế, cụ thể nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, PAM giành 97 ghế, đứng đầu trong số các đảng tham gia tranh cử. Đảng Tập hợp quốc gia của những người độc lập (RNI) đứng thứ hai với 66 ghế, tiếp đến là đảng Istiqlal với 65 ghế và đảng Công lý và Phát triển (PJD) với 54 ghế.

Với 97 ghế, PAM chưa đạt mức 198 ghế cần thiết để chiếm đa số tại hạ viện. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của tân Thủ tướng là tiến hành đàm phán với các lực lượng chính trị khác nhằm hình thành liên minh đủ khả năng điều hành chính phủ.

Bà El Mansouri hiện là điều phối viên ban lãnh đạo tập thể của PAM, cùng hai nhân vật cấp cao khác là Bộ trưởng Thanh niên và Văn hóa Mehdi Bensaid và bà Fatima Saadi.

Chính khách này nổi lên sau khi PAM được thành lập năm 2008 và trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của Marrakech vào năm 2009.

(theo Anadolu)