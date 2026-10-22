Morgan Stanley: Tình trạng khan hiếm nhiên liệu sẽ còn kéo dài

Thị trường nhiên liệu toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục trong tình trạng khan hiếm cho đến ít nhất giữa năm sau, khi quý II/2027 chứng kiến hoạt động bảo dưỡng theo kế hoạch ở mức cao bất thường. Đây là những đợt bảo dưỡng mà các nhà máy lọc dầu đã trì hoãn từ năm nay, theo nhận định của các nhà phân tích tại Morgan Stanley.

Hoạt động bảo dưỡng theo kế hoạch tại các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới dự kiến đạt đỉnh 3,4 triệu thùng/ngày trong quý II/2027, do nhiều cơ sở sẽ đến hạn bảo dưỡng sau một thời gian vận hành với công suất sử dụng tối đa. Trong những tháng gần đây, nhiều nhà máy lọc dầu đã hoãn các đợt ngừng hoạt động theo lịch trình nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh thị trường khan hiếm và biên lợi nhuận lọc dầu đạt mức cao kỷ lục.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, mức sụt giảm công suất vận hành của các nhà máy lọc dầu dự kiến trong quý II năm tới sẽ cao gấp 2,5 lần mức công suất thường bị gián đoạn do bảo dưỡng vào mùa xuân trên toàn cầu. Con số này cũng lớn hơn tổng công suất hiện đang ngừng hoạt động tại Trung Đông và Nga. Nhận định trên được đưa ra trong một báo cáo của Morgan Stanley do Bloomberg dẫn lại.

Các chiến lược gia của ngân hàng Phố Wall lưu ý rằng hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu "không thể bị trì hoãn vô thời hạn".

Họ cho biết: "Quý II năm tới vốn đã được dự báo là giai đoạn có nhiều đợt ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nhưng quy mô này tiếp tục tăng lên theo thời gian".

Theo Báo cáo Thị trường Dầu mỏ hàng tháng được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố tuần trước, tình trạng căng thẳng hiện nay trên thị trường dầu diesel và dầu gasoil dự kiến sẽ kéo dài đến giữa năm sau.

IEA nhận định: "Tồn kho giảm, biên lợi nhuận lọc dầu đối với các sản phẩm chưng cất tăng vọt và mức độ chênh lệch giá theo cấu trúc backwardation ngày càng lớn đã cho thấy nhu cầu cần bổ sung nguồn cung".

Ngay cả khi sản lượng chế biến tại các nhà máy lọc dầu phục hồi nhanh vào cuối năm nay, nguồn cung gasoil vẫn sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu trong quý hiện tại. Điều này "cho thấy việc bổ sung lượng tồn kho đã mất, ngoài những biến động theo mùa thông thường, khó có thể diễn ra trước nửa cuối năm 2027", cơ quan này cho biết trong báo cáo.

Giá dầu diesel toàn cầu đã giảm so với mức cao kỷ lục hơn 200 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 9. Tuy nhiên, theo IEA, giá các loại dầu diesel chuẩn trên thị trường vẫn gần gấp đôi giá dầu thô và mức giá trước khi xảy ra khủng hoảng.