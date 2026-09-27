Mora gỡ hòa cho Mexico, Colombia đánh rơi lợi thế tại Baltimore

📊 Xem thống kê chi tiết trận Mexico 1-1 Colombia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Mexico1 - 1ColombiaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Mexico tiếp đón Colombia.

9'L. Suarez mở tỷ số sớm cho Colombia

Ngay ở phút thứ 9, L. Suarez đã tỏa sáng để ghi bàn đưa Colombia vượt lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng giúp đội khách nắm lợi thế tinh thần rất lớn ngay từ những phút đầu trận.

12'Colombia nắm quyền chủ động sau bàn mở tỷ số

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, Colombia nhập cuộc đầy tự tin và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 55% - 45%. Mexico dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra dứt điểm 3 - 1, nhưng chưa một lần đưa bóng đi trúng đích (trúng đích 0 - 1).

23'L. Suarez nhận thẻ vàng vì vào bóng thô bạo

Phút 23, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo L. Suarez bên phía Colombia sau một pha vào bóng thô bạo. Dù đang dẫn 0-1, Colombia đang chịu sức ép không nhỏ khi Mexico kiểm soát bóng tới 61% và liên tục đẩy cao đội hình.

24'Mexico nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ

Nửa đầu hiệp một trôi qua với lợi thế 1-0 tạm nghiêng về phía Colombia nhờ khả năng tận dụng cơ hội sắc bén. Bị dẫn bàn, Mexico chủ động đẩy cao đội hình và đã tung ra tới 4-1 pha dứt điểm cùng 2-0 quả phạt góc, song họ vẫn chưa một lần đưa bóng đi trúng đích để tạo nên sự khác biệt.

36'Mexico nỗ lực ép sân nhưng bế tắc

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Mexico nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 60% - 40% và vượt trội về số pha dứt điểm (6 - 1). Dù vậy, hiệu quả vẫn là điểm trừ lớn của họ khi chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 1), trong khi Colombia chủ động chơi rình rập để bảo toàn cách biệt mong manh 0 - 1.

37'A. Angulo nhận thẻ vàng sau pha cản người

Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Angulo bên phía Colombia sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai mà đại diện Nam Mỹ phải nhận trong hiệp đấu đầu tiên.

43'H. Lozano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo

Phút 43, tiền đạo H. Lozano bên phía Mexico phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vào bóng thô bạo. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 0-1, sự nóng nảy của các mũi nhọn tấn công càng khiến Mexico gặp thêm nhiều ức chế.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Mexico nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang những phút đầu hiệp hai, Mexico chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi cầm bóng 58% - 42% và áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 11 - 1. Dẫu vậy, Colombia vẫn đang bảo toàn được lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng 0 - 2 lần cứu thua.

59'Thẻ vàng cho J. Sanchez bên phía Mexico

Phút 59, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo J. Sanchez sau một pha vào bóng thô bạo. Thế trận đang diễn ra đầy căng thẳng khi hai đội giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 1-1 trên sân M&T Bank Stadium.

61'Mexico nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước qua phút 61, Mexico đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57% - 43%. Đại diện Trung Mỹ áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành khi tung ra tổng cộng 11 - 2 cú dứt điểm, song hiệu quả vẫn là vấn đề lớn khi số lần sút trúng đích của hai đội chỉ ngang bằng ở mức 2 - 2.

62'G. Mora gỡ hòa 1-1 cho Mexico

Phút 62, đón đường kiến tạo thuận lợi từ J. Gallardo, G. Mora dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ 1-1 giúp Mexico cụ thể hóa thế trận lấn lướt sau nhiều nỗ lực hãm thành liên tiếp.

64'Mexico tăng cường nhân sự sau bàn gỡ hòa

Phút 64, Mexico thực hiện sự thay đổi người khi A. Fidalgo được tung vào sân để thế chỗ cho G. Mora. Đội bóng áo xanh đang nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm duy trì thế trận hứng khởi sau khi vừa có bàn gỡ hòa 1-1.

64'Mexico tăng cường nhân sự sau bàn gỡ hòa

Phút 64, tuyển Mexico thực hiện sự thay đổi người khi M. Chavez Garcia được tung vào sân để thế chỗ J. Gallardo. Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đại diện Trung Mỹ vừa tìm được bàn gỡ 1-1 đầy quan trọng.

64'Mexico làm mới tuyến giữa với O. Pineda

Phút 64, Mexico thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi O. Pineda được tung vào sân thế chỗ H. Lozano. Sau khi có được bàn gỡ hòa 1-1, đại diện Bắc Mỹ quyết định làm mới hàng công nhằm tìm kiếm thêm sự đột biến.

64'Mexico tăng cường nhân sự sau bàn gỡ hòa

Phút 64, Mexico thực hiện sự thay đổi người khi O. Vargas được tung vào sân để trám vị trí của L. Chavez. Ngay sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, đại diện Bắc Mỹ lập tức làm mới tuyến giữa nhằm duy trì nhịp độ tấn công.

66'Colombia làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 66, ban huấn luyện Colombia quyết định rút L. Suarez ra nghỉ để nhường chỗ cho K. Viveros. Động thái thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội bóng áo vàng để Mexico gỡ hòa 1-1, qua đó kỳ vọng mang tới làn gió mới cho mặt trận tấn công.

66'Colombia làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 66, Colombia quyết định làm mới đội hình khi rút A. Gomez ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Campaz. Động thái thay đổi nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội bóng để Mexico gỡ hòa 1-1, qua đó hy vọng cải thiện thế trận tấn công trong bối cảnh họ mới có 2 cú dứt điểm từ đầu trận.

66'Colombia làm mới đội hình sau bàn gỡ

Phút 66, Colombia có sự điều chỉnh nhân sự khi S. Velasquez được tung vào sân thay thế cho A. Angulo. Động thái thay người diễn ra ngay sau khi Mexico gỡ hòa 1-1, cho thấy ban huấn luyện Colombia muốn nhanh chóng chấn chỉnh lại thế trận.

71'Colombia làm mới tuyến giữa với Y. Asprilla

Phút 71, Colombia quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Y. Asprilla được tung vào sân thế chỗ R. Rios. Động thái này nhằm củng cố lại thế trận khi tỷ số đang là 1-1 và họ đang lép vế hơn về mặt tạo cơ hội.

71'Colombia làm mới tuyến giữa với M. Orozco

Phút 71, đội tuyển Colombia đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi M. Orozco được tung vào sân thế chỗ K. Castano. Động thái này nhằm củng cố lại tuyến giữa trong bối cảnh Mexico vừa gỡ hòa 1-1 và đang tạo sức ép lớn về thế trận.

74'Mexico tăng cường hàng công với Berterame

Phút 74, Mexico quyết định làm mới thế trận tấn công khi rút A. Gonzalez ra nghỉ và tung G. Berterame vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và Mexico áp đảo về số lần dứt điểm (13-3), sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

74'Mexico áp đảo dứt điểm nhưng chưa thể dẫn bàn

Bước sang phút 74, Mexico vẫn duy trì sức ép lớn nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 3 - 2) và kiểm soát bóng 54% - 46%. Dẫu vậy, Colombia vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số hòa 1-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ.

75'Mexico tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 75, Mexico tiến hành điều chỉnh nhân sự khi J. Marquez được tung vào sân thế chỗ J. Sanchez. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sanchez đã phải nhận một thẻ vàng trước đó, đồng thời đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến khi tỷ số vẫn là 1-1.

75'Mexico tăng cường nhân sự tuyến trên

Phút 75, Mexico thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi I. Violante được tung vào sân để thế chỗ cho R. Alvarado. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho hàng công của Mexico trong những phút còn lại của trận đấu.

86'Mexico nỗ lực gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 86, Mexico vẫn đang chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi nắm 53% - 47% thời lượng kiểm soát bóng. Đội bóng áo xanh vượt trội hoàn toàn về số pha hãm thành với tổng số lần dứt điểm là 13 - 5, nhưng sự thiếu sắc bén khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 1-1.

88'Mexico tăng cường nhân sự tuyến giữa cuối trận

Phút 88, Mexico thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi D. Garcia được tung vào sân để trám vị trí của E. Lira. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và duy trì sự chắc chắn cho tuyến giữa trong những phút thi đấu cuối cùng.

KTKết thúc: Mexico 1-1 Colombia

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 09:58 27/09/2026

Cuộc so tài giữa Mexico và Colombia diễn ra vào lúc 08h00 ngày 27/09/2026 hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy hấp dẫn. Cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu với quyết tâm thể hiện lối chơi gắn kết cùng nhịp độ thi đấu ấn tượng.

Phong độ và nhịp độ thi đấu

Đại diện Nam Mỹ là Colombia đang trải qua giai đoạn thi đấu với nhiều cung bậc khác nhau. Trong chuỗi 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành 2 chiến thắng liên tiếp trước khi phải nhận 2 thất bại ở các trận sau đó. Lối chơi của Colombia luôn đề cao tính kỷ luật, sự cơ động ở tuyến giữa và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng.

Ở phía đối diện, Mexico luôn được đánh giá cao nhờ phong cách kiểm soát bóng kỹ thuật và sự ăn ý trong các pha phối hợp nhóm. Việc chạm trán một đối thủ có lối đá thể lực và tốc độ sẽ là bài kiểm tra giá trị cho sự linh hoạt trong lối vận hành chiến thuật của toàn đội.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện Nam Mỹ

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân đang nghiêng rõ rệt về phía Colombia. Thống kê từ 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy Colombia áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng, trong khi Mexico chưa giành được trận thắng nào và hai đội không có trận hòa nào.

Lợi thế tâm lý từ quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Colombia. Tuy nhiên, mỗi lần chạm trán trên sân cỏ luôn mang tính chất riêng biệt, và Mexico chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm phương án hóa giải bài toán mang tên Colombia.

Điểm nhấn chiến thuật

Thế trận nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở khu vực trung tuyến. Mexico cần duy trì khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng nhằm kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương, đồng thời hạn chế tối đa các tình huống mất bóng nguy hiểm.

Ngược lại, Colombia sở hữu sự sắc bén trong các đợt phản công nhanh. Nếu tận dụng triệt để những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, đội bóng áo vàng hoàn toàn có thể tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trong các lần so tài với đối thủ Bắc Mỹ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)