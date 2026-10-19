Moon Ga Young từ chối đóng phim cùng Cha Eun Woo

Theo Hankyung đưa tin ngày 19/10, Moon Ga Young đã cân nhắc lời mời tham gia bộ phim truyền hình Seorabeol Knife nhưng cuối cùng quyết định từ chối. Thông tin này khiến khán giả tiếc nuối, bởi tác phẩm từng được kỳ vọng là cơ hội để nữ diễn viên tái hợp với Cha Eun Woo sau thành công của True Beauty (2020).

Seorabeol Knife là dự án mới kết hợp các yếu tố xuyên không, ẩm thực và câu chuyện tình cảm trong bối cảnh lịch sử. Nội dung phim xoay quanh một đầu bếp người Italy được mệnh danh là “sự quyến rũ của Địa Trung Hải” và một nàng công chúa được định sẵn sẽ trở thành mặt trời của Seorabeol. Sự kết hợp giữa ẩm thực và bối cảnh cổ trang được kỳ vọng mang đến màu sắc mới cho màn ảnh Hàn Quốc.

Moon Ga Young từ chối đóng phim có Cha Eun Woo đóng chính.

Đáng chú ý, dự án nhận được sự quan tâm khi được kỳ vọng đánh dấu màn trở lại của Cha Eun Woo sau khi anh xuất ngũ vào tháng 1 năm sau. Nam diễn viên từng được đề cập trong thông tin tuyển chọn vai chính của phim, trong khi Moon Ga Young được mời đảm nhận vai nữ chính. Nếu cả hai cùng nhận lời, đây sẽ là lần tái hợp đáng chú ý sau khoảng 7 năm kể từ True Beauty.

Tuy nhiên, quyết định của Moon Ga Young đồng nghĩa với việc khán giả chưa thể chứng kiến màn kết hợp được mong đợi này. Hiện chưa có thông tin cho thấy nữ diễn viên sẽ tham gia một dự án nào khác thay thế cho Seorabeol Knife.

Đứng sau dự án là đạo diễn Jang Tae Yoo, người từng thực hiện nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như My Love from the Star, Hyena và gần đây là Bon Appétit, Your Majesty. Kinh nghiệm dàn dựng các câu chuyện có yếu tố lãng mạn, kết hợp bối cảnh và hình ảnh giàu tính thẩm mỹ khiến dự án mới của ông nhận được sự chú ý từ sớm.

Moon Ga Young từng hợp tác với Cha Eun Woo sau True Beauty và tạo tiếng vang lớn.

Trong khi đó, Moon Ga Young và Cha Eun Woo đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc. Cả hai từng tạo được sức hút khi đóng cặp trong True Beauty, tác phẩm chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về Lim Ju Kyung, cô gái sử dụng trang điểm để thay đổi diện mạo và tìm kiếm sự tự tin trong cuộc sống học đường.

Sau bộ phim, Moon Ga Young tiếp tục góp mặt trong các dự án như Link: Eat, Love, Kill, The Interest of Love và My Dearest Nemesis. Nữ diễn viên từng bước thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ tình cảm, tâm lý đến hài lãng mạn.

Về phía Cha Eun Woo, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc ASTRO. Nam diễn viên tham gia các phim như Island, A Good Day to Be a Dog và Wonderful World. Việc anh trở lại màn ảnh sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự vì thế được khán giả đặc biệt quan tâm.

Seorabeol Knife dự kiến lên sóng vào năm sau. Những thông tin tiếp theo về dàn diễn viên và lịch phát sóng của bộ phim hiện vẫn là điều được khán giả chờ đợi.