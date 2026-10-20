Moon Ga Young là host GDA 2027 tại Hà Nội, sẽ 'giữ chuỗi' khoe chân dài trên thảm đỏ?

Ngày 20/10, ban tổ chức GDA 2027 (GDA lần thứ 41) xác nhận ca sĩ Sung Si Kyung và diễn viên Moon Ga Young sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Moon Ga Young là host của GDA. Trong khi Sung Si Kyung đã là lần thứ 11 đồng hành cùng "Grammys của Hàn Quốc".

Moon Ga Young là cái tên quen thuộc với khán giả Việt cũng như châu Á qua nhiều bộ phim như True Beauty (Vẻ Đẹp Đích Thực), My Dearest Nemesis (Kẻ Thù Dấu Yêu), Once We Were Us (Chúng Ta Của Sau Này bản Hàn)...

Sao Hàn ưa chuộng chọn trang phục trắng - đen tối giản khi dự sự kiện. Moon Ga Young cũng diện những mẫu váy trang nhã màu đen - trắng trong 2 lần dẫn dắt tại GDA trước đó.

Trong một năm trở lại đây, nữ diễn viên thường xuất hiện với diện mạo quyến rũ, gây sốt với những lần khoe chân dài miên man tại GDA 2026, Baeksang 2026. Vì vậy, người hâm mộ đều ngóng chờ nhan sắc "đẹp tràn màn hình" của Moon Ga Young trong lần trở lại Việt Nam sắp tới.

Moon Ga Young tại GDA 2026 đầu năm nay.

Khoảnh khắc Moon Ga Young bước đi trong chiếc đầm đỏ xẻ cao gây sốt cõi mạng tháng 5 năm nay khi xuất hiện tại thảm đỏ Baeksang 2026.

Từ nay đến tháng 12, GDA 2027 sẽ tiếp tục công bố dàn nghệ sĩ khách mời trao giải, idol biểu diễn theo từng đợt. Giá vé, sơ đồ sự kiện có thể được tiết lộ vào tháng 11. Theo thông lệ, tháng 12 sẽ có danh sách đề cử các hạng mục.

Lễ trao giải GDA 2027 ấn định tổ chức vào ngày 9 - 10/1/2027, tại VEC - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).